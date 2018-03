Bright, il trailer del film Netflix con Will Smith

Netflix ha lanciato online il trailer ufficiale del film Bright, in cui Will Smith ha un partner alquanto originale. Ambientato in un presente alternativo, questo action-thriller diretto da David Ayer (Suicide Squad, End of Watch, Training Day) segue due poliziotti di origini molto diverse: Ward, un umano interpretato da Will Smith e Jakoby, un orco interpretato da Joel Edgerton. I due sono protagonisti di una notte di pattuglia di routine che alla fine altererà il futuro e il mondo come loro lo conoscono. Combattendo sia le loro personali differenze che l’assalto dei nemici, i due poliziotti devono lavorare insieme per proteggere una reliquia da non dimenticare, che nelle mani sbagliate potrebbe distruggere tutto.

Il film di Netflix vede protagonisti Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez, Ike Barinholtz, Enrique Murciano, Jay Hernandez, Andrea Navedo, Veronica Ngo, Alex Meraz, Margaret Cho, Brad William Henke, Dawn Oliveri e Kenneth Choi. Il film è stato scritto da Max Landis. David Ayer, Eric Newman e Bryan Unkeless servono come produttori.

