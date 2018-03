I film più attesi del 2018

In questo periodo tutti sono in trepidante attesa per scoprire quale film, attore/ice, regista, sceneggiatore ecc. si porterà a casa l’ambito premio Oscar che decreterà così il successo o meno delle pellicole viste nel corso del 2017. Noi oggi vogliamo invece parlarvi di quei film che in un modo o nell’altro risultano essere i più attesi per l’anno che stiamo trascorrendo il 2018 .

Come sempre, le più grandi offerte hollywoodiane coinvolgeranno eroi e/o spiritosi supereroi (in ogni sua forma, sia in live-action che animata). Eppure, in mezzo a tanti cinecomic, scopriamo esserci anche nuove interessanti opere di alcuni dei più illustri talenti del cinema mondiale, tra cui Steven Spielberg, Wes Anderson, Steve McQueen, Barry Jenkins e Ava DuVernay.

E poi, naturalmente, c’è l’epico gangster movie di Martin Scorsese The Irishman , interpretato da Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel che, se dovesse essere rilasciato entro fine anno, potrebbe rendere questo 2018 davvero indimenticabile.

Ma vediamo qualche film atteso nel dettaglio :

01 -Mandy

Iniziamo con Mandy , film che arriva dal Belgio di genere action horror diretto da Panos Cosmatos ( Beyond the Black Rainbow) e co-scritto da quest’ultimo e Aaron Stewart-Ahn. Siamo nel 1983, nel Pacifico nord-occidentale, gli outsider Red Miller e Mandy Bloom vivono un’esistenza amorevole e pacifica. Quando la loro abitazione viene però selvaggiamente distrutta dalla setta guidata dal sadico Jeremiah Sand, Red si ritrova catapultato in un fantasmagorico viaggio all’insegna della sanguinosa vendetta.

Nei panni del protagonista troviamo Nicolas Cage affiancato da Andrea Riseborough, Linus Roache, Ned Dennehy, Olwen Fouere, Richard Brake, Bill Duke e Sam Louwyk. Il film è prodotto dalla SpectreVision guidata da Josh C. Walker, Elijah Wood e Daniel Noah.

02 – Black Panther

Primo cinecomic della stagione nelle nostre sale in questi giorni è Black Panther , il nuovo film Marvel vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda dopo la morte di suo padre, il re di Wakanda, per succedergli al trono e prendere il suo posto come legittimo re. Ma quando un vecchio e potente nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un tremendo conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo. Costretto ad affrontare tradimenti e pericoli, il giovane re dovrà radunare i suoi alleati e scatenare tutto il potere di Black Panther per sconfiggere i suoi nemici, mantenere Wakanda al sicuro e preservare lo stile di vita del suo popolo.

Protagonista è Chadwick Boseman (Captain America: Civil War, Get on Up: La Storia di James Brown) tornato vestire i panni di T’Challa, alias Black Panther nel film diretto da Ryan Coogler . Il cast del film include Michael B. Jordan , l’attrice premio Oscar® Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker , Andy Serkis, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba e Sterling K. Brown

03 – Annientamento

Alex Garland (Ex Machina) ha scritto e diretto questo film di fantascienza horror su una biologa che si avventura in un’area disastrata per cercare il marito scomparso. Annientamento sarà disponibile su Netflix a partire dal 12 Marzo 2018, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Tratto dai libri di successo della Trilogia dell’Area X di Jeff VanderMeer, si tratta di un progetto ambizioso e c’è molto entusiasmo su questa pellicola che vede come protagonisti Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Gina Rodriguez e Tuva Novotny

Per trent’anni l’Area X – un territorio dove un fenomeno in costante espansione e dall’origine sconosciuta altera le leggi fisiche, trasforma gli animali, le piante, sembra manipolare lo stesso scorrere del tempo – è rimasta tagliata fuori dal resto del mondo. La Southern Reach, l’agenzia governativa incaricata di indagarne gli enigmi e nasconderla all’opinione pubblica, ha inviato numerose missioni esplorative. Nessuna però è mai tornata davvero dall’Area X: chi, inspiegabilmente, ricompariva al di qua del confine era condannato a un destino peggiore della morte.Questa volta, però, sarà diverso: la dodicesima missione è composta unicamente da donne.Quattro donne che non conoscono nulla l’una dell’altra, nemmeno il nome – sono indicate con la funzione che svolgono: l’antropologa, la topografa, la psicologa e la biologa – accettano di partecipare a un viaggio che assomiglia molto a un suicidio. Cosa le ha spinte a imbarcarsi in una missione tanto pericolosa? La biologa spera di ritrovare il marito, uno dei membri dispersi della spedizione precedente. Ma forse cerca anche di fuggire dai suoi fantasmi. E le altre? Cosa nasconde la psicologa, ambigua leader del gruppo? Quando le quattro esploratrici incappano in una strana costruzione, mai segnalata da nessuna mappa, capiranno che fino a quel momento i disturbanti misteri dell’Area X erano stati appena sfiorati.

04 – Nelle pieghe del tempo

Ava DuVernay (Selma) dirige questa fantastica storia, tratta dal romanzo omonimo A Wrinkle in Time del 1963 di Madeleine L’Engle, e che racconta di un viaggio attraverso il tempo e lo spazio attraverso questa bambina che pur di ritrovare il papà, cercherà di diventare una vera guerriera.

Meg Murry (Storm Reid), si imbarca in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio insieme a Calvin, suo compagno di classe. I due durante questo viaggio partiranno alla ricerca del padre di Meg, il signor Murry, scomparso anni prima. Durante il viaggio incontreranno una forza oscura che sta assorbendo l’universo e un pianeta sotto il controllo di un cervello disincarnato di nome IT. Il film verrà rilasciato il 9 marzo 2018 negli Stati Uniti, mentre in Italia la data prevista è il 29 marzo 2018.

Con Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine, Michael Pena, Gugu Mbatha-Raw e Zach Galifianakis che compongono il cast, sembra pronto per il trionfo al botteghino

05 – L’Isola dei Cani

L’Isola dei Cani è il nuovo film di Wes Anderson (Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox) . Si tratta di un film d’animazione che arriverà nelle sale italiane il 17 maggio 2018, girato tutto con la tecnica dello stop motion, e la sua è una storia del tutto originale, ambientata in Giappone e che racconta le disavventure di un ragazzo alla ricerca del suo cane che è stato spedito su un’isola deserta assieme a tutti gli altri cani, l’isola dei cani appunto .

La pellicola vanta un cast stellare per le voci originali che vede tra i doppiatori nomi come : Edward Norton, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Bill Murray, Jeff Goldblum, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Tilda Swinton, Yoko Ono, Greta Gerwig, Frances McDormand e Liev Schrieber.

06 – Ready Player One

Arriverà nelle sale italiane a Marzo 2018 il film Ready Player One, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tye Sheridan, Simon Pegg, Mark Rylance, Olivia Cookee Ben Mendelsohn. Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday(Mark Rylance).

A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Spielberg ha diretto il film da una sceneggiatura di Zak Penn ed Ernest Cline.

07 – You were never really here

Nel nuovo film diretto da Lynne Ramsay, le vite di due uomini molto diversi tra loro si intrecciano. Entrambi sono coinvolti nel mercato del sesso ma da due punti di vista opposti. Il film è stato premiato al Festival di Cannes.

Joaquin Phoenix interpreta Joe, il protagonista di You Were Never Really Here, un killer taciturno che ha poca propensione al contatto umano, dedicando quel poco di gentilezza e umanità che gli resta alla madre malata con cui vive nella casa in cui è cresciuto nel Queens.

Joe è un veterano di guerra, sopravvissuto anche a molte altre battaglie. A casa lo aspetta solo la madre anziana a malata, con cui ha un rapporto di grande affetto e pazienza. In una New York desolata e piena di segreti, il cui profilo nobile resta sempre in lontananza, Joe fa il mercenario per chi vuole liberarsi di nemici pericolosi ma non ne ha l’abilità o il coraggio. Il suo ultimo incarico è quello di sottrarre Nina, la figlia preadolescente di un politico locale, ad un giro di prostituzione minorile: una creatura abusata e offesa che fa da specchio al passato dell’uomo. Joe appare e scompare, spesso armato di un martello, come se non fosse mai stato lì (questa la traduzione del titolo originale), menando fendenti e scacciando con la stessa allucinata intensità i ricordi devastanti, tanto della propria infanzia in balia di un padre sadico, quanto dei crimini di guerra compiuti (anche da lui) dietro la giustificazione di una divisa. Quello di Joe è un universo di bambini perduti cresciuti alla mercè degli orchi e spesso diventati come loro, un mondo in cui l’uomo si muove come un giustiziere, cercando di rattoppare la sua vita ridotta ad un puzzle di sensazioni e (brutti) ricordi.

08 – Avengers: Infinity War

Avengers Infinity War è diretto da fratelli Anthony e Joe Russo, su una sceneggiatura di Christopher Marcus e Stephen McFeely.

“Mentre gli Avengers e i loro alleati continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere affrontate da un singolo eroe, un nuovo pericolo emerge dalle ombre cosmiche: Thanos, un famigerato despota intergalattico il cui scopo è quello di recuperare le sei Gemme dell’Infinito, artefatti d’inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua contorta volontà a tutto il creato. Tutti gli Avengers hanno lottato per giungere a questo momento. Il destino della Terra e dell’esistenza stessa non è mai stato più incerto.”

Ecco lo sfarzoso cast : Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Paul Rudd, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Peter Dinklage, Josh Brolin, e tanti tanti altri….

La pellicola arriverà nelle sale italiane il 25 aprile 2018, mentre il suo sequel (ancora senza titolo) che chiuderà la trilogia lo vedremo a maggio 2019.

09 – Solo: A Star Wars Story

Dato che Lucasfilm ha licenziato i suoi registi originali (The Lord Lego Movie Phil Lord e Christopher Miller) a metà produzione e li ha sostituiti con Ron Howard, questa storia sulle origini di Han Solo (interpretata da Alden Ehrenreich) è uno dei più grandi punti interrogativi del 2018. E, probabilmente, anche uno dei suoi più grandi successi.

Solo: A Star Wars Story presenta Woody Harrelson nel ruolo di Tobias Beckett, Emilia Clarke nel ruolo di Qi’ra, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton nel ruolo di Val, Phoebe Waller-Bridge nel ruolo di L3-37, Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca, Paul Bettany come Dryden Vos e Harley Durst come Moloch.

Sul Millennium Falcon si viaggia sempre verso una galassia molto, molto lontana. In Solo: A Star Wars story ci aspetta una nuovissima avventura con il mascalzone più amato della galassia, in fuga nel profondo di un oscuro e pericoloso mondo criminale. Han Solo incontra il suo potente futuro co-pilota Chewbacca e il famoso giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il corso di uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars. Dal 23 maggio 2018

10 – Deadpool 2

Deadpool 2, in uscita nelle sale per il 16 maggio 2018, in questo nuovo film incontra Cable (Josh Brolin) e già questo lo rende un film attesissimo.

Una nuova avventura per il supereroe più chiacchierone e senza peli sulla lingua dei fumetti Marvel, Deadpool. In Deadpool 2 (Ryan Reynolds) oltre ai protagonisti mutanti del primo film come Colosso e Testata Mutante Negasonica, entreranno in scena altri personaggi con poteri straordinari come Domino, Black Tom Cassidy e Cable, che per molti versi viene visto come l’opposto dell’eroe mascherato di rosso. Il ritorno dell’irriverente Deadpool, più sboccato che mai segna ancora una volta la voglia della 20th Century Fox di diversificarsi dall’Universo Cinematografico Marvel.

11 – Ocean’s 8

Ocean’s 8, atteso spin-off tutto al femminile della saga iniziata nel 2001, arriverà nelle sale italiane il prossimo 7 giugno. Gary Ross che dirige ha scritto la sceneggiatura assieme a Olivia Milch.

Per quanto riguarda la trama del film, la Bullock sarà la sorella di “Danny Ocean” (George Clooney) che con l’aiuto di una socia, formerà un team di ladre con l’obiettivo di rubare una collana dal Met Ball per poter incastrare il crudele proprietario di una galleria d’arte. La Blanchett impersonerà il suo braccio destro quello che fu di Brad Pitt, “Rusty Ryan“.

Il film vanta un cast pazzesco: Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Helena Bonham Carter.

12 – Gli Incredibili 2

Gli Incredibili 2, sequel del capolavoro del 2004 firmato da Brad Bird, arriverà nelle sale italiane il prossimo 20 settembre .

Diretto da Brad Bird (Il Gigante di Ferro, Gli Incredibili – Una “Normale” Famiglia di Supereroi) e prodotto da John Walker (Gli Incredibili – Una “Normale” Famiglia di Supereroi) e Nicole Grindle (il cortometraggio Il Super Team di Sanjay, produttrice associata di Toy Story 3 – La Grande Fuga). Le voci originali saranno di: Raymond Ochoa, Sarah Vowell, Samuel L. Jackson, Holly Hunter.

Sinossi: Helen è chiamata a guidare una campagna per far tornare i supereroi, mentre Bob vive l’eroismo di tutti i giorni in una vita normale a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack Jack, i cui superpoteri vanno ancora scoperti del tutto. Tutto viene sconvolto dall’arrivo di un nuovo cattivo che emerge con un piano astuto e pericoloso da mettere tutti in pericolo. Ma la famiglia Parr non si tira indietro davanti a questa sfida, specialmente con Siberius dalla loro parte. Questo è ciò che rende questa famiglia davvero incredibile.

13 – Widows

Steve McQueen (12 anni schiavo) ci presenta Widows, la sua nuova pellicola dove protagoniste sono 4 mogli che, dopo che i mariti vengono uccisi durante una rapina, rimaste vedove decidono di continuare la loro missione criminale.

Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonima serie televisiva britannica andata in onda nei primi anni ottanta. La storia inizia con tre rapinatori armati che vengono uccisi durante una rapina lasciando dietro di sé le proprie mogli. Le vedove usano i registri di uno dei loro mariti, in cui sono state descritte nei minimi dettagli le rapine che i tre avevano commesso in passato. Con l’aiuto di una quarta donna le donne portano a termine un colpo che i mariti non erano riusciti a compiere.

Già la storia è molto intrigante, ma se ciò non bastasse McQueen , ha riunito quello che è probabilmente il miglior cast del 2018: Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Cynthia Eviro, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Liam Neeson, Robert Duvall, Carrie Coon, Garret Dillahunt, Jacki Weaver, Brian Tyree Henry e Jon Bernthal.

14 – If beale street could talk

Per il suo seguito a Moonlight, Barry Jenkins si rivolge a un romanzo di James Baldwin “Se la strada potesse parlare” su un amore che persiste attraverso l’oppressione e l’ingiustizia razziale.

Nel quartiere di Harlem durante i primi anni Settanta due giovani, la diciannovenne Clementine e lo sculture ventiduenne Alonzo, si innamorano. Di lì a poco lei rimane incinta e lui viene accusato di uno stupro che non ha commesso e sbattuto dietro le sbarre da un poliziotto razzista. Clementine e la sua famiglia ce la metteranno tutta per scagionarlo e farlo uscire dal carcere prima che nasca il figlio.

Per i ruoli principali di Fonny e Tish, il regista ha scelto Stephan James – che ha già interpretato John Lewis (Selma) e Jesse Owens (Race) e la nuova arrivata Kiki Layne, che ha vinto la parte tra più di altre 300 attrici che hanno fatto l’audizione.

15 – Hold the Dark

Jeremy Saulnier (Green Room) è uno dei grandi registi di successo degli ultimi anni, ed è stato recentemente selezionato per dirigere l’imminente terza stagione di True Detective della HBO (con Mahershala Ali). Prima di questo, però, consegnerà questo thriller dal suono cupo con protagonisti Jeffrey Wright, Riley Keough e Alexander Skarsgard .

Hold the Dark è un racconto sul destino, sulla famiglia e sulla vendetta ambientato in Alaska. Quando un bambino viene rapito dal suo villaggio da un branco di lupi, un esperto cacciatore viene chiamato per seguire le tracce delle bestie e ucciderle, portando in salvo il malcapitato ragazzino. Il percorso che intraprende, però, lo porta su un sentiero sempre più oscuro e sconvolgente dove dovrà fare i conti con se stesso e con la natura.

Il film è l’adattamento cinematografico di “Hold the Dark”, il best-seller di William Giraldi.

16 – The Irishman

Martin Scorsese ha dedicato gli ultimi anni in progetti a lungo termine – e ora è tornato con un film che ha richiesto circa 10 anni per decollare. Basato sulla vita di Frank Sheeran, un sicario della mafia che potrebbe essere stato coinvolto nella morte di Jimmy Hoffa, The Irishman ha un cast onirico pieno di molti attori abituali di Scorsese: Joe Pesci, Harvey Keitel e Robert De Niro nella parte di Sheeran. Ma, notevolmente, il film presenta anche il primo abbinamento di Scorsese con Al Pacino, che porta alla speranza che il leggendario attore ritroverà il ruolo di rimonta che gli è mancato da anni. Netflix sta finanziando la pellicola, che sarebbe il progetto più prestigioso del servizio di streaming fino ad oggi – quindi incrociamo le dita sperando che il film sia pronto in tempo per i premi che si terranno a fine anno.

17 – Aquaman

Dopo la debacle della Justice League, forse è meglio se i nostri super eroi se ne stanno per un po’ di tempo da parte. Questo è uno dei motivi per essere ottimisti su Aquaman, che dà all’eroe marino che ha il volto di Jason Momoa la possibilità di essere il suo eroe leggermente lontano dal resto della corte della DC. È anche emozionante il fatto che questa avventura indipendente sia diretta da James Wan, uno dei cineasti più originali di Hollywood (Saw, Insidious, The Conjuring, Furious 7). Ha assemblato una fila di attori di personaggi assassini, vincitori di premi Oscar e stranezze ispirate per questo ensemble: tutti, da Willem Dafoe a Nicole Kidman a Dolph Lundgren, si uniranno al divertimento.

Un’icona da oltre 75 anni, Aquaman è conosciuto dagli appassionati di DC Comicscome il governatore di Atlantide che si impegna anche a proteggere l’intero mondo, sia in terra che in mare. In Italia arriverà il 1 gennaio 2019

18- Mary Poppins Return

Nel cast del film diretto da Rob Marshall esperto di musical, suoi erano infatti Chicago e il recente Into the Woods, di cui era protagonista proprio Emily Blunt. Ambientato 20 anni dopo il primo capitolo, spiccano Emily Blunt nelle vesti di Mary Poppins, Lin-Manuel Miranda sarà un nuovo personaggio, un lampionaio di strada di nome Jack, Angela Lansbury nel ruolo della Baloon Lady la Signora dei Palloncini, Colin Firth in quello del presidente della Fidelity Fiduciary Banke e Meryl Streep che sarà Topsy, cugina della protagonista.

La storia di Mary Poppins Return si svolgerà nell’era della Depressione a Londra (il periodo durante il quale sono stati scritti i racconti originali) e segue le vicende di Jane e Michael Banks, ora cresciuti. I tre figli di Michael ricevono la visita di Mary Poppins dopo aver subito un tragico lutto. Con i suoi poteri magici e con l’aiuto di Jack, Mary Poppins li aiuterà a riscoprire la gioia e la meraviglia che mancano nelle loro vite.

Il sequel di Mary Poppins sarà in sala il 27 dicembre 2018

19 – Tomb Raider

Spostati Angelina Jolie, c’è una nuova archeologa in cerca di un rompicapo e nuove avventure. Alicia Vikander mette la canotta icona per questo riavvio del franchise Tomb Raider basato sulle avventure di Lara Croft, che viene coinvolta in alcuni seri boogie nella giungla mentre segue una scia lasciata dal padre scomparso. Non aspettarti che il cineasta norvegese Roar Uthaug (The Wave) cambi la formula; aspettatevi che la Vikander offra l’ultimo e più elegante modello di un’iconica eroina di videogiochi. Dal 15 marzo nelle sale italiane

Lara Croft è la figlia fiera ed indipendente di un eccentrico avventuriero, scomparso quando lei era ancora in tenera età. Divenuta una giovane donna di 21 anni, priva di qualsiasi obiettivo o scopo reale, Lara gira per le caotiche strade alla moda di East London lavorando come corriere in bicicletta, riuscendo a malapena a guadagnare i soldi per l’affitto e frequentando i corsi del college, arrivando quasi sempre in ritardo. Determinata nel trovare la sua strada, si rifiuta di assumere il comando dell’impero globale del padre, così come rifiuta fermamente l’idea che lui sia veramente scomparso. Consigliata ad affrontare gli avvenimenti e ad andare avanti dopo sette anni senza di lui, neanche Lara riesce a capire cosa la guidi a risolvere finalmente il mistero della sua morte.

20 – Mission Impossible: Fallout

Il prossimo sequel della Paramount Pictures e Skydance vedrà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, insieme a Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames e Jeremy Renner, oltre a Vanessa Kirby e Henry Cavill.

Christopher McQuarrie, che in precedenza ha guidato Mission: Impossible – Rogue Nation, è ancora una volta al timone del nuovo film del franchise. Il suo ritorno al franchising segna la prima volta che un regista ha guidato più di un film di Mission: Impossible. Brian De Palma ha diretto l’adattamento originale, seguito da alcuni sequel diretti da John Woo, J.J, Abrams e Brad Bird. Dal 27 luglio al cinema

Sinossi ufficiale: Le migliori intenzioni spesso tornano a perseguitarci. Mission Impossible: Fallout ritrova Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team dell’IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati familiari (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una missione andata a male. Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby si uniscono a un cast davvero dinamico con il cineasta Christopher McQuarrie che torna alla regia del sesto capitolo della saga.

