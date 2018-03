Il film sulle origini di Joker, le riprese inizieranno a breve

Martin Scorsese è tra i produttori del film Joker che sarà ambientato negli anni Ottanta e racconterà, appunto, le origini del folle criminale nato nel 1940 dalla matita di Jerry Robinson, ed è da poco stata rivelata la data di inizio lavori che sarà a maggio prossimo.

Il progetto fa parte di un nuovo filone della collaborazione tra Warner Bros. e Dc, separato dall’universo cinematografico della casa dei fumetti che abbiamo conosciuto finora e che ha l’obiettivo di raccontare la nascita dei personaggi principali, quelli che hanno fatto la storia dei libri.

Purtroppo non si sa assolutamente nulla sulla trama della pellicola, sappiamo solo che sarà ambientato nella Gotham City degli anni ’80, seguendo una trama separata dal DC Extended Universe nel tentativo di espandere l’universo.

Todd Phillips dirigerà il film e ha co-scritto la sceneggiatura con Scott Silver, e come vi abbiamo scritto giorni fa la star Joaquin Phoenix è tutt’ora in trattative per il ruolo del titolo.

