Fast and Furious, il regista del primo film Rob Cohen dice la sua

Rob Cohen è il regista che ha lanciato la serie Fast and Furious con il primo film nel 2001. Non è mai tornato in seguito a lavorare per la saga, ma non è contrario all’idea di riprendere in mano il progetto. In una nuova intervista infatti Cohen ha affermato che quando arriverà il momento per un film finale di Fast and Furious, vorrebbe essere lui a dirigerlo.

Rob Cohen al momento sta promuovendo il suo film Hurricane Heist. Ha avuto una carriera piuttosto variegata, dirigendo film come Daylight con Sylvester Stallone, Dragonheart con Sean Connery, e il thriller con Jennifer Lopez The Boy Next Door. Uno dei suoi film di maggior successo, tuttavia, è l’originale The Fast and the Furious, che ha lanciato un’intera saga ad alta velocità.

In una nuova intervista con ScreenCrush, Cohen ha detto: “Ho sempre desiderato che l’Universal tornasse da me per dirigere l’ultimo film di Fast And Furious”. Ovviamente questo è per lo più un suo desiderio,poichè al momento l’Universal non ha intenzione di fare un film finale di Fast and Furious. Inoltre ci sarebbe anche uno spin-off di Fast and Furious in uscita con Dwayne Johnson e Jason Statham.

Il regista ha fatto tuttavia alcune riflessioni sulla serie in generale, dicendo: “Il franchise è passato da una storia di Los Angeles costruita intorno a una famiglia di fratelli e sorelle multiculturali a quello che chiamerò ‘spettacolo puro’. La bellezza è che il pubblico ha seguito questa serie per 18 anni. Sono molto orgoglioso del fatto che i personaggi che ho creato nel 2001 siano ancora in giro. C’è ancora un Dominic Toretto che appare ogni due anni, una Mia Toretto o Letty. Doveva evolversi e si è evoluto in modo commerciale ultra-mondiale. Viviamo in un mondo senza gravità, le macchine possono fare qualsiasi cosa. Possono volare dagli aerei. Le persone possono saltare in autostrada. Possono abbattere gli elicotteri”.

Commenta

Commenti