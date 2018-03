Fabio Rovazzi, chi è il fenomeno web

E’ il caso di dire “Andiamo a recitare“. Il 18 Gennaio arriva nelle sale italiane Il Vegetale, il debutto sul grande schermo del fenomeno del web Fabio Rovazzi, che un anno fa ha conquistato teenagers e non solo con il suo singolo “Andiamo a Comandare”. “Ho cantato il contrario di quello che di solito dicono i rapper, non volevo di certo diventare il presidente del ministero della salute, ma alla fine è passato il messaggio positivo di non bere e non drogarsi. È positivo!” ha dichiarato in un’intervista. Il film, diretto da Gennaro Nunziante, racconta la storia di un giovane italiano che vive con la sorella minore un po’ capricciosa e un padre impegnativo. Tutti lo considerano un “vegetale” incapace di concludere qualcosa di buono e di trovare il suo posto nel mondo, come la maggior parte dei suoi coetanei nella società di oggi. Un giorno però un evento cambia le carte in tavola e gli offre l’opportunità di cambiare le cose, tra situazioni esilaranti e assurde, che il protagonista deve affrontare al fianco di Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta e Paola Calliari che completano il cast.

Fabio Piccolrovazzi, questo il suo vero nome, nasce a Milano il 18 Gennaio 1994 nel quartiere di Lambrate. Prima di fare musica ha fatto il videomaker e l’autore, collaborando con diversi Youtuber famosi. La sua passione per il computer e il mondo di internet gli ha offerto un’occasione, come il personaggio del suo film, per raggiungere un successo che, ancora oggi, non accenna a svanire. Un po’ per curiosità, un po’ per divertimento, nel 2014 Rovazzi ha aperto la sua pagina Facebook e ha cominciato a condividere dei video comici che lui stesso ha realizzato. In breve tempo questi contenuti hanno raggiunto una discreta popolarità, facendolo conoscere al mondo del web prima e al mondo dello spettacolo poi. Infatti il celebre rapper italiano Fedez si è accorto di lui e ha voluto conoscerlo, per proporgli di entrare a far parte di Newtopia, l’etichetta discografica che ha fondato insieme a J-Ax.

Fabio Rovazzi ha cominciato così a realizzare dei VideoDiary per Fedez, con brevi apparizioni nei suoi video musicali, e nel 2015 ha fatto alcuni sketch all’interno della trasmissione “Sorci Verdi” di J-Ax, in onda su Rai 2. Questa collaborazione ha consacrato la sua fama, portandolo ad incidere due singoli nel 2016 che sono diventati veri e propri tormentoni. Dai bambini ai teenagers, ma anche tra gli adulti, tutti hanno cominciato a canticchiare le strofe di “Andiamo a Comandare” e del successivo “Tutto molto Interessante“. La follia dilagante intorno al suo nome e al suo lavoro è confermata dal fatto che le sue canzoni sono diventate versioni da tradurre nelle scuole, ed è stata persino varata una legge che prende il suo nome, relativa agli autisti dei trattori.

Nel 2017 il suo terzo lavoro “Volare” lo ritrova a cantare insieme a Gianni Morandi, suscitando non poche polemiche. E, recentemente, lo abbiamo visto protagonista di una web serie intitolata #Servizisocial. Quattro episodi di un minuto in cui Rovazzi interpreta un esperto di social network pronto a rispondere alle domande dei suoi amici. Nel cast anche Matt&Bise, Martina dell’Ombra e Giancarlo Magalli. Non si hanno molti dettagli sulla sua vita privata, ma nel 2016 è stata confermata la notizia di una sua relazione con la modella Karina Bezhenar. Insomma, tra musica, cinema e web Fabio Rovazzi non sembra avere il tempo per fare il “vegetale”.

Commenta

Commenti