Ewan McGregor è Christopher Robin e incontra Winnie the Pooh, il trailer

Il Bosco dei Cento Acri si sta aprendo al nostro mondo. Guarda il nuovissimo trailer per il nuovo film Disney di Christopher Robin con Ewan McGregor. Prossimamente nei nostri cinema

Christopher Robin è diretto da Marc Forster su una sceneggiatura di Alex Ross Perry e Allison Schroeder basata su personaggi creati da A.A. Milne. I produttori sono Brigham Taylor e Kristin Burr con Renée Wolfe e Jeremy Johns come produttori esecutivi.

Winnie the Pooh apparirà in versione animata in CGI per fare da guida a un Christopher Robin Milne adulto, disilluso e in crisi lavorativa.

Il film è interpretato da Ewan McGregor nei panni di un adulto Christopher Robin; Hayley Atwell come sua moglie Evelyn; Bronte Carmichael come sua figlia Madeline; e Mark Gatiss nei panni di Keith Winslow, il capo di Robin. Il film presenta anche le voci di: Jim Cummings nei panni di Winnie the Pooh; Chris O’Dowd come Tigro; Brad Garrett nel ruolo di Hi-Oh; Toby Jones come Uffa; Nick Mohammed come Porcellino; Pietro Capaldi come Tappo; e Sophie Okonedo come Kanga.

La pellicola arriverà nei cinema americani il 3 agosto 2018

Il Poster

