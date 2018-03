Women in Comedy, Elisabeth Banks con YouTube per le donne

YouTube sta dimostrando il suo impegno per l’universo femminile con il nuovo programma “Women in Comedy” in collaborazione con la società di digital media di Elizabeth Banks, WhoHaHa. La Banks è stata pochi giorni fa allo YouTube Space di Los Angeles per aiutare a recuperare contenuti e fornire consulenze alle donne che partecipano all’iniziativa.

Attraverso il programma, WhoHaHa e tutte e nove le location di YouTube in tutto il mondo forniranno tutoraggio, supporto e risorse per gli oltre 100 creatori che sono stati accettati. Inoltre, all’inizio del 2018 verrà pubblicato un video di collaborazione con molti dei creatori di contenuti accettati. I candidati dovevano avere un minimo di 10.000 followers, l’importo minimo necessario per accedere ad uno spazio YouTube. Il 50% del video dell’applicazione deve essere stato girato in uno spazio YouTube e il contenuto deve concentrarsi sul potere delle donne sia davanti che dietro la telecamera.

“Negli ultimi due anni le donne si sono incontrate e si sostengono a vicenda, specialmente nel settore dell’intrattenimento” ha affermato Molly Burke, ideatrice di contenuti e parte del programma Women in Comedy. “La piattaforma di contenuti digitali può essere utilizzata per fare la differenza. Penso che questo sia il bello di questo programma. Può essere divertente, ma nello stesso tempo impari e fai qualcosa di importante”.

La Banks ha detto che parte del potere della commedia è il suo fascino internazionale. Crede che la migliore commedia sia riconoscibile in tutte le culture, il che le consente di essere un mentore efficace per le donne di tutto il mondo. “La maggior parte delle cose che trovo idee appiccicose su internet sono comiche. In questo momento siamo in un momento in cui le persone hanno molto da dire e vogliono la loro verità e se posso aiutare a mettere queste idee nel grande mercato, allora facciamolo“.

