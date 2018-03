Due clip dalla delicata commedia Lady Bird diretta da Greta Gerwig

Due nuove clip di Lady Bird , la prima (sopra ) si intitola La parte sbagliata dei binari, e la seconda (sotto) Non ti pago per flirtare, ci mostrano l’interprete principale della pellicola Lady Bird appunto. Ad interpretarla è la giovane e bravissima Saoirse Ronan che con la sua performance energica e frizzante si è portata a casa un Golden Globe ed è candidata come miglior attrice sempre ai prossimi Oscar .

Questo è il film di debutto dietro la macchina da presa di Greta Gerwig che si rivela una nuova, audace voce cinematografica, facendo emergere sia l’umorismo che il pathos nel legame turbolento tra una madre e la figlia adolescente. Ambientato a Sacramento, California nel 2002, in un panorama economico americano che cambia rapidamente, Lady Bird è uno sguardo commovente sulle relazioni che ci formano, le credenze che ci definiscono e l’ineguagliabile bellezza di un luogo chiamato casa. Il film arriverà nelle sale italiane il 1 marzo 2018 .

Nel cast ci sono anche Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith e Stephen McKinley, Henderson, Odeya Rush, Jordan Rodrigues e Marielle Scott.

Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) è un’ambiziosa liceale all’ultimo anno che combatte, ed è esattamente come sua madre (Laurie Metcalf): selvaggia, profondamente supponente e determinata, un’infermiera che lavora instancabilmente per mantenere a galla la sua famiglia dopo che il padre di Lady Bird (Tracy Letts) perde il lavoro. La ragazza sogna un’esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grattacieli, i college e la cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college, però, deve accumulare anche alcuni crediti extracurriculari, così decide di entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza porta nuova energia alla sua vita sociale e a quella privata, segnata da una madre ipercritica e da un padre rimasto da poco senza lavoro.

Lady Bird vincitore di due Golden Globes per il miglior film commedia o musicale e per la migliore attrice protagonista, ha ricevuto cinque candidature agli Oscar; miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista, miglior sceneggiatura originale emiglior attrice non protagonista

Commenta

Commenti