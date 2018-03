Den of Thieves, il trailer con Gerard Butler

STXfilms ha rilasciato il nuovo trailer di Den of Thieves, che puoi vedere nel player qui sopra! Il film d’azione è previsto nelle sale americane il 19 gennaio 2018. Den of Thieves segna l’esordio alla regia di Christian Gudegast (London Has Fallen, A Man Apart) per la sceneggiatura originale basata su una storia che ha scritto lui stesso insieme a Paul Scheuring (Prison Break: The Final Break, A Man Apart) .

Gerard Butler (300, Olympus Has Fallen) recita nel film al fianco di Curtis “50 Cent” Jackson (War Dog, Spy), Pablo Schreiber (13 ore, The Manchurian Candidate), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton) , Evan Jones (Un milione di modi per morire in Occidente, Gangster Squad, 8 miglia), Cooper Anderson (I Hate My Neighbor!), Maurice Compte (A Walk Among Tombstones, End of Watch), Kaiwai Lyman-Mersereau (American Violence , Westworld), Mo McRae (Wild, Thirteen), Meadow Williams (Apollo 13) e Brian Van Holt (Wild, SWAT).

Una saga del crimine di Los Angeles sulla scia di Heat, Den of Thieves segue le vite intersecate e spesso personalmente connesse di un’unità d’élite del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles e la squadra specializzata in rapine in banca di maggior successo dello stato, mentre i fuorilegge pianificano una rapina apparentemente impossibile alla Federal Reserve Bank del centro di Los Angeles.

