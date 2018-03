Death Wish, il nuovo trailer e poster del film con Bruce Willis

MGM Pictures ha pubblicato un nuovo trailer e il poster di Death Wish con Bruce Willis nel film del regista Eli Roth che ha rivisitato il classico thriller del 1974. Willis recita accanto a Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris e Kimberly Elise.

Nel film il dott. Paul Kersey (Bruce Willis) è un chirurgo che vede le conseguenze della violenza di Chicago solo quando viene trascinato nel suo ER – fino a quando sua moglie (Elisabeth Shue) e la figlia universitaria (Camila Morrone) vengono brutalmente aggredite nella loro casa di periferia. Con la polizia sovraccarica di crimini, Paul, bruciante di vendetta, caccia gli assalitori della sua famiglia per ottenere giustizia. Mentre l’anonima uccisione dei criminali attira l’attenzione dei media, la città si domanda se questo vigilante sia un angelo custode o un criminale. Furia e destino si scontrano nell’intenso thriller d’azione Death Wish.

Paul Kersey diventa una persona divisa in due parti: un uomo che salva delle vite e un uomo che le toglie; un marito e un padre che cerca di prendersi cura della sua famiglia, e una figura oscura che combatte il crimine di Chicago; un chirurgo che estrae pallottole dai corpi degli indagati, e il vigilante chiamato “The Grim Reaper” che i detective stanno rapidamente avvicinando. Joe Carnahan (The Grey, Narc) ha scritto la sceneggiatura del film basato sul film del 1974 di Wendell Mayes e il romanzo di Brian Garfield. Il film è destinato al debutto nelle sale il 2 marzo 2018. Charles Bronson ha recitato nel film Death Wish del 1974 come Kersey e ha ripreso il suo ruolo nei quattro sequel nel corso dei prossimi due decenni.

