David di Donatello 2018: Ammore e Malavita fa man bassa di nomination

Carlo Conti presenterà nella serata del 21 marzo la cerimonia dei David di Donatello 2018, che andrà in onda su Raiuno (dopo che per due anni è stata trasmessa da Sky). La cerimonia decreterà i vincitori del cinema italiano. Felici il direttore di Raiuno Angelo Teodoli e la neo-presidente Piera Detassis per questo ritorno sul canale di stato.

Per quanto riguarda le nomination possiamo dire che il film dei Manetti Bros. Ammore e malavita ha fatto man bassa di candidature ricevendone ben 15, seguito da Napoli velata di Ozpetek e A Ciambra (film selezionato per partecipare agli Oscar per l’Italia come Miglior Film Straniero), e The Place di Paolo Genovese.

Ecco tutte le candidature dei David di Donatello 2018:

MIGLIOR FILM

A Ciambra

Ammore e malavita

Gatta Cenerentola

La tenerezza

Nico, 1988

MIGLIOR REGIA

Jonas Carpignano (A Ciambra)

Manetti Bros. (Ammore e Malavita)

Gianni Amelio (La tenerezza)

Ferzan Ozpetek (Napoli velata)

Paolo Genovese (The Place)

MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE

Cosimo Gomez (Brutti e cattivi)

Roberto De Paolis (Cuori puri)

Andrea Magnani (Easy – Un viaggio facile facile)

Andrea De Sica (I figli della notte)

Donato Carrisi (La ragazza nella nebbia)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

A Ciambra

Ammore e malavita

La ragazza nella nebbia

Nico, 1988

Tutto quello che vuoi

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

La guerra dei cafoni

La tenerezza

Sicilian Ghost Story

The Place

Una questione privata

MIGLIOR PRODUTTORE

A Ciambra

Ammore e malavita

Gatta Cenerentola

Nico, 1988

Smetto quando voglio Saga

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Paola Cortellesi (Come un gatto in tangenziale)

Jasmine Trinca (Fortunata)

Valeria Golino (Il colore nascosto delle cose)

Giovanna Mezzogiorno (Napoli velata)

Isabella Ragonese (Sole cuore amore)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Antonio Albanese (Come un gatto in tangenziale)

Nicola Nocella (Easy – Un viaggio facile facile)

Renato Carpentieri (La tenerezza)

Alessandro Borghi (Napoli velata)

Valerio Mastandrea (The Place)

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Claudia Gerini (Ammore e malavita)

Sonia Bergamasco (Come un gatto in tangenziale)

Micaela Ramazzotti (La tenerezza)

Anna Bonaiuto (Napoli velata)

Giulia Lazzarini (The Place)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Carlo Buccirosso (Ammore e malavita)

Alessandro Borghi (Fortunata)

Elio Germano (La tenerezza)

Peppe Barra (Napoli velata)

Giuliano Montaldo (Tutto quello che vuoi)

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

A Ciambra

Malarazza – Una storia di periferia

Napoli velata

Sicilian Ghost Story

The Place

MIGLIORE MUSICISTA

Ammore e malavita

Gatta Cenerentola

La tenerezza

Napoli velata

Nico 1988

MIGLIORE SCENOGRAFO

Ammore e malavita

Brutti e cattivi

La ragazza nella nebbia

La tenerezza

Napoli velata

Riccardo va all’inferno

MIGLIORE COSTUMISTA

Agadah

Ammore e malavita

Brutti e cattivi

Napoli velata

Riccardo va all’inferno

MIGLIOR TRUCCATORE

Ammore e malavita

Brutti e cattivi

Fortunata

Napoli velata

Nico 1988

Riccardo va all’inferno

MIGLIOR ACCONCIATORE

Ammore e malavita

Brutti e cattivi

Fortunata

Nico 1988

Riccardo va all’inferno

MIGLIORE MONTATORE

A Ciambra

Ammore e malavita

La ragazza nella nebbia

Nico 1988

The Place

MIGLIOR SUONO

A Ciambra

Ammore e malavita

Gatta Cenerentola

Napoli velata

Nico 1988

MIGLIORI EFFETTI DIGITALI

Addio fottuti musi verdi

Ammore e malavita

Brutti e cattivi

Gatta Cenerentola

Monolith

MIGLIOR DOCUMENTARIO

’78 – Vai piano ma vinci

Evviva Giuseppe

La lucida follia di Marco Ferreri

Saro

The Italian Jobs

MIGLIOR FILM DELL’UNIONE EUROPEA

120 battiti al minuto

Borg McEnroe

Elle

Loving Vincent

The Square

MIGLIOR FILM STRANIERO

Dunkirk

L’insulto

La La Land

Loveless

Manchester by the Sea

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Bismillah

Confino

La giornata

Mezzanotte zero zero

Pazzo & Bella

