Daniel Day-Lewis per la parte de Il Filo nascosto ha imparato a cucire un abito

L’attore Daniel Day-Lewis lo sappiamo, è uno dei più grandi professionisti nel suo campo, ed è anche uno che ha una forte manualità ed un alto tasso di creatività. Quindi quando gli hanno proposto la parte del protagonista di Il Filo Nascosto, il nuovo film di Paul Thomas Anderson , che racconta la storia di Reynolds Woodcock uno stilista, ha deciso che avrebbe dovuto imparare l’arte del cucito.

Non si è limitato a guardare le sarte o lo stilista mentre creavano quei capolavori di abiti che vedremo nel film, ma ha deciso di imparare a cucire mettendosi all’opera, iniziando a fare orli ed impunture. Ha imparato le regole base, fare i cartamodelli, taglliare le stoffe, fino a che ha deciso di ricreare un abito di Balenciaga, da capo a piedi da solo. Ha preso in mano ago e filo per sistemare, orlature e fare sottopunti. E quando ha imparato le regole di base del cucito la sua ambizione lo ha spinto subito oltre, accettando la sfida di ricreare un abito firmato Balenciaga.

Ha consultato gli archivi della moda degli anni quaranta e cinquanta, studiato e osservato sarti e stilisti, ha girato per i vari atelier consultandosi con gli addetti ai lavori, ha indossato i ditali e usato aghi e fili nella sezione costumi del New York City Ballet, insomma ci ha messo anima, cuore e corpo per questa parte, che gli potrebbe valere la quarta statuetta Oscar.

Alla fine di tutto questo si è sentito pronto per ricreare quell’abito da zero, usando la propria moglie come modella. Con sua stessa ammissione “quello che sembrava semplice, non lo era, finché non ho realizzato quanto fosse complicato. Non c’è nulla di più bello nell’arte di qualcosa che appare semplice”, ha detto l’attore durante una intervista. Inoltre tutto il lavoro è stato fatto sulla base di una sola fotografia (si trattava di una uniforme scolastica), non avendo l’originale sottomano, ma a detta della moglie il risultato è stato molto soddisfacente.

E’ stato talmente immerso e catturato dal mondo fashion che, per il personaggio del film, ha ideato tutto il suo guardaroba curando ogni dettaglio anche quelli dell’arredo della sua casa.

Nel video postato in alto ci vengono mostrati i costumi disegnati da Mark Bridges, il costumista che ha lavorato per Paul Thomas Anderson e che sono una parte fondamentale nel film Il Filo Nascosto

Sinossi: Nella Londra del dopoguerra, quella glamour degli anni Cinquanta, il celebre sarto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) e sua sorella Cyril (Lesley Manville) sono al centro della moda britannica, vestendo reali, stelle del cinema, ereditiere, socialiste, debuttanti e nobildonne con lo stile caratteristico della House of Woodcock. Le donne vanno e vengono nella vita di Woodcock, fornendo allo scapolo impenitente ispirazione e compagnia, fino a quando il sarto non incontra la giovane e caparbia Alma (Vicky Krieps), che in breve diviene una presenza fissa nella sua vita come musa e amante. Prima controllato e pianificatore, Reynolds vede così la sua vita su misura sconvolta dall’amore.

Il Filo Nascosto è candidato a 6 Oscar: miglior film, miglior attore protagonista, miglior regista, miglior attrice non protagonista a Leslie Manville, migliori costumi e miglior colonna sonora (composta da Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead). Il 4 marzo scopriremo quante di queste candidature si trasformeranno in statuette.

Nei nostri cinema dal 22 febbraio 2018

