Dakota Johnson, 5 cose sulla star di Cinquanta Sfumature

Il suo successo è arrivato con Cinquanta Sfumature, la saga ispirata ai romanzi di E.L.James che ha incuriosito il pubblico per la storia sensuale ed intrigante di Christian Grey e Anastasia Steele. Dakota Johnson sta per tornare sul grande schermo con il nuovo film Cinquanta Sfumature di Rosso, il capitolo finale di questo fenomeno cinematografico che, tra polemiche e pettegolezzi, ha riscosso grande successo. Nei panni della romantica Anastasia, innamorata del miliardario Mr. Grey, in questo nuovo film affronta la vita matrimoniale e l’arrivo di un figlio, mentre i fantasmi del passato e nuovi problemi del presente provano a mettere i bastoni tra le ruote dell’amore. Le perversioni sessuali di Grey sono sempre dietro l’angolo, e qualche ex fiamma di entrambi sembra decisa a riconquistare il potere. In attesa di vedere questo nuovo film al cinema, proviamo a conoscere meglio questa giovane attrice con una carriera in ascesa e tanti progetti in arrivo.

Una strana famiglia

All’inizio degli anni ’70 Don Johnson aveva 22 anni quando ha incontrato la figlia quattordicenne di Tippie Hedren, Melanie Griffith, e per qualche motivo la gente ha deciso che era normale che iniziassero ad uscire insieme. Si fidanzarono quando lei aveva 18 anni e molti pensarono che sarebbero stati la nuova coppia di potere ad Hollywood. Il matrimonio non durò nemmeno fino alla fine del 1976, ma la relazione si riaccese più di un decennio più tardi. I due si risposarono nel 1989, questa volta per la durata di sette anni prima del divorzio. Dakota è nata quasi subito dopo la riconciliazione. Entrambi i suoi genitori si risposarono in seguito, Don Johnson con una insegnante e Melanie Griffith con Antonio Banderas.

Protagonista della sit-com Ben & Kate

All’inizio del 2012 la FOX ha iniziato a lavorare su una nuova sit-com che parlava di una giovane madre single, il suo popolare e un po’ stupido fratello maggiore e la figlia che stavano crescendo insieme. La rete decise di introdurre Dakota Johnson nel cast in un secondo momento. Ben & Kate è stato in grado di creare un pubblico piuttosto affezionato di fan in poco tempo, ma sfortunatamente per tutte le persone coinvolte il numero non era abbastanza forte da mantenere la serie in onda. Sedici episodi sono stati alla fine prodotti prima che venisse eliminata, e purtroppo gli ultimi tre episodi non sono mai stati trasmessi negli Stati Uniti. Tuttavia per Dakota è stata un’occasione per farsi notare.

Successo nella moda

Per avere poco più do 20 anni Dakota Johnson ha una bella carriera come attrice. Ha partecipato a molte serie tv, film e dall’8 Febbraio sarà al cinema con il nuovo Cinquanta Sfumature di Rosso. Ma prima del grande schermo, ha avuto una interessante carriera come modella per MANGO, Wish, Uniquelo e Oliver Peoples. Ancora oggi sembra adatta la passerella con il suo aspetto da ragazza della porta accanto, ma la Johnson probabilmente ha preferito concentrarsi sul lavoro di attrice seguendo le orme dei genitori.

In un rehab da adolescente

Avere due genitori che hanno trovato un incredibile successo a Hollywood e un patrigno altrettanto famoso, potrebbe sembrare una bella vita per un adolescente, ma la verità è che i ragazzi non sono sempre i più tolleranti all’interno della società. Dakota Johnson infatti ha rivelato che in passato è stata piuttosto dura per lei, in particolare quando i suoi genitori stavano combattendo i loro problemi personali. Tutta quella pressione all’età di 17 anni provocò una serie di gravi conseguenze sulla sua vita. Entrò in rehab per cercare di riprendersi. Inizialmente pensavano tutti ad un problema di abuso di sostanze, ma poi la Johnson affermò che in realtà il suo stato dipendeva dallo stress e aveva disperatamente bisogno di una terapia appropriata.

La sua storia seria con un seguace di Scientology

A meno che tu non sia un gigantesco fan di Last Man Standing, probabilmente non hai mai sentito parlare di Jordan Masterson, ma probabilmente riconosci il suo volto se cerchi su Google. E’ apparso in 40 anni Vergine e ha avuto un po’ di parti in alcuni film dopo. È il fratellastro di Danny Masterson in That 70s Show, Chris Masterson di Malcolm In The Middle ed è anche nel cast di The Walking Dead. Viene da una famiglia di noti seguaci di Scientology e sembra essere lui stesso parte di questa organizzazione, sebbene il rapporto della Johnson con la chiesa non sia chiaro. Lui e Dakota Johnson sono stati insieme per anni e non sembrano essere in crisi.

