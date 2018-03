Counterpart, il trailer della serie tv con J.K. Simmons

Il vincitore Premio Oscar J.K. Simmons sarà protagonista con ben due ruoli in questo thriller di spionaggio dal creatore Justin Marks e MRC, e i produttori esecutivi Gilbert Films e Anonymous Content. Il trailer ufficiale riuscirà a dare un primo sguardo all’interno di questo affascinante mondo dello spionaggio, degli intrighi e delle cospirazioni governative.

Counterpart riguarda un misterioso mondo nascosto sotto la superficie della nostra esistenza quotidiana. Howard Silk (J.K. Simmons) è un umile ingranaggio nella macchina burocratica dell’agenzia di spionaggio della base di Berlino delle Nazioni Unite. Quando Howard scopre che la sua organizzazione salvaguarda il segreto di un incrocio in una dimensione parallela, viene immerso in un mondo di ombre, di intrighi, in costante pericolo e con una doppia croce, dove l’unico uomo in grado di avere la sua fiducia è il suo vicino di controparte identico ed appartenente a questo mondo parallelo. La serie esplora i temi dell’identità, del destino e dell’amore perduto, ponendo l’eterna domanda: “Cosa fare se la nostra vita prende una strada diversa?”

Counterpart all’interno del cast vede la presenza di Olivia Williams (Il sesto senso, Hyde Park on Hudson, Manhattan) come ‘Emily Burton Silk,” Harry Lloyd (La teoria di tutto, Jane Eyre, Manhattan) come ‘Peter Quayle“, Nicholas Pinnock (Captain America – Il primo vendicatore, Marcella) come ‘Ian Shaw,’ Nazanin Boniadi (Patria, Ben-Hur, Hotel Mumbai) come “Clare“, Sara Serraiocco (Salvo, cloro) come ‘Baldwin,‘ e Ulrich Thomsen (Blacklist, Banshee) come ‘Aldrich.’ Il nominato alle Academy Award Morten Tyldum (The imitation game) che ha diretto il primo episodio.

