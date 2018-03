Confermato Leonardo DiCaprio nel ruolo di Leonardo Da Vinci

Leonardo DiCaprio era in lizza per interpretare un Leonardo molto più famoso di lui: Leonardo Da Vinci, ed oggi abbiamo avuto la conferma, che sarà proprio lui lui ad interpretare il genio italiano.

La sceneggiatura della pellicola ispirata al libro di Walter Isaacson, verrà curata e scritta da John Logan (autore degli script di Genius e Skyfall), mentre Paramount dovrebbe produrla assieme a DiCaprio e la sua Appian Way.

DiCaprio ha un certo legame con lo scienziato, il suo nome è stato scelto dalla madre perche si è innamorata dei dipinti del grande maestro durante un viaggio in Italia, proprio mentre era in sua attesa

Tra i prossimi progetti di DiCaprio, nel frattempo, oltre al film di Tarantino ci sono The Devil in the White City e Killers of the Flower Moon e un film su Teddy Roosevelt da girare con Martin Scorsese.

