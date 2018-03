Conan il Barbaro approda in tv, Amazon ha in cantiere una serie su di lui

Conan il Barbaro approda in tv, Amazon ha in cantiere una serie su di lui

Sono gli Amazon Studios ad aver avuto l’idea di trasformare in serie tv il personaggio epico di Conan il Barbaro.

Sarà una serie basata sui romanzi di Robert E. Howard, curata da Ryan Condal, Miguel Sapochnik e Warren Littlefield e rivisiterà la storia delpersonaggio classico attraverso un ritorno alle sue origini letterarie.

Conan è stato reso famoso attraverso l’ interpretazione di Arnold Schwarzenegger che porto le sue storie in due film per il cinema, Conan il Barbaro (1982) e Conan il distruttore (1984). Successivamente in un remake di poco successo del 2011 Conan the Barbarian ,venne interpretato da Jason Momoa .

Scacciato dalle sue terre tribali, Conan vaga per il misterioso e infido mondo della civiltà, mettendosi alla ricerca di uno scopo in un luogo che lo respinge come un selvaggio insensato.

Questo nuovo progetto di Amazon va ad aggiungersi al filone fantasy che gli Studios hanno deciso di intraprendere già con l’annuncio della trasposizione de Il Signore degli Anelli.

Commenta

Commenti