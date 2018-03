Come d’incanto, più musica e canzoni nel sequel in arrivo

Adam Shankman è stato scelto per dirigere il sequel del film Come D’Incanto, la commedia dai toni fiabeschi del 2007 con Amy Adams e Patrick Dempsey. La sceneggiatura del nuovo film infatti è quasi finita, secondo le ultime notizie riportate sulla rivista online Slashfilm. Shankman è stato ospite in un panel della Television Critics Association (TCA), durante il quale ha detto al sito che Come d’Incanto 2 è ormai vicino. “Consegneremo la sceneggiatura in un paio di settimane e sono super felice di questo. Ora bisogna scrivere la musica” ha detto il regista.

Nel 2010 è stato annunciato il progetto di questo sequel, con l’ultimo aggiornamento importante qualche anno fa. Alla fine del film originale la principessa Giselle, interpreta da Amy Adams, vive con il suo vero amore Robert (Patrick Dempsey) felice e contenta. Come d’incanto 2 sarà ambientato 10 anni dopo il film del 2007 e Shankman ha raccontato qualche anticipazione della trama.”La storia principale è un po’ cambiata, ma non si allontana molto dall’originale. Parla di Giselle 10 anni dopo il primo film”. Potrebbe ricordare per certi versi Into the Woods, il musical di Broadway, esplorando ciò che accade dopo aver ottenuto la felicità.

Shankman ha anche parlato della musica di questo film, in linea con la colonna sonora dell’originale, che aveva cinque numeri musicali. “Ci sono molte più canzoni questa volta rispetto a quelle del primo film, almeno nella fase di pianificazione in questo momento” ha detto Shankman. Dell’animazione ha detto: “Probabilmente è più o meno la stessa quantità“. L’originale ibrido animato/live-action, realizzato per circa 85 milioni di dollari, ha ottenuto un impressionante guadagno di $ 340,5 milioni in tutto il mondo. $ 127,8 milioni di dollari nel Nord America e $ 212,7 milioni all’estero. Kevin Lima ha diretto il primo film da una sceneggiatura di Bill Kelly. Nel cast ricordiamo Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Idina Menzel, Rachel Covey e Susan Sarandon.

