Clip di Vengo anch’io , la commedia con il duo comico Maria Di Biase e Corrado Nuzzo

Vengo anch’io, film d’esordio di Maria Di Biase e Corrado Nuzzo che raccontano con i toni a loro familiari della commedia la storia di una famiglia diversa, in viaggio per cercare la felicità

Nelle due clip , due diverse divertenti situazioni la prima (sopra) si intitola Scusi posso chiedere una cosa? mentre nella seconda scopriamo quale è L’ultimo desiderio della protagonista 😀

Il film racconta la storia di un aspirante suicida, di un’ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di Asperger e di una giovane atleta salentina. Bastonati dalla vita, e stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni e a uscire dalle proprie solitudini.

Una banale gara di canottaggio amatoriale li renderà un gruppo coeso, desideroso di un riscatto a tutti i costi. Per vincere bareranno e perderanno in malo modo, ma non sarà una vera sconfitta, perché intanto scopriranno di essere diventati una famiglia che è in grado di trasformare in successo la somma delle loro sconfitte individuali. Una singolare, eccentrica, ma invidiabile famiglia che tutti vorremmo avere come vicini di casa.

Vengo anch’io verrà distribuito da Medusa, il film uscirà in 250 copie dall’8 marzo.

