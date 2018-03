Claire Underwood protagonista assoluta nel trailer di House of Cards 6

Era nell’aria e il trailer originale ce lo conferma, Claire Underwood (è la protagonista unica e assoluta dell’ultima stagione di House of Cards 6.

Sesta stagione della serie tv cult degli ultimi anni, dove protagonisti sono sempre stati loro, la coppia formata da Frank e Claire Underwood (Robin Wright) , sarà l’ultima primo per i recenti scandali che hanno travolto l’attore protagonista Kevin Spacey, e secondo per gli ascolti non altissimi delle ultime stagioni.

Il trailer si presenta in linea con le atmosfere conosciute della serie, musica di sottofondo a ritmo crescente, gente che discute, gente che cammina nei corridoi della Casa Bianca, gente facente parte dello staff e personale, e alla fine ecco la famigliare stanza ovale dove invece della sagoma di Frank appare quella più esile e aggraziata del nuovo Presidente. Claire Underwood, che girandosi esclama una semplice frase: “We’re just getting started“, ovvero “Abbiamo appena cominciato“.

Pochissimo è trapelato della trama, di come verrà conclusa la storia di Frank e di come la moglie Claire porterà avanti il lavoro; fermo restando che alla fin fine la vera stratega è sempre stata lei.

