Cinquanta Sfumature di Rosso, il nuovissimo trailer

Universal Pictures ha svelato un nuovo trailer di Cinquanta Sfumature di Rosso, l’attesissimo terzo film della saga di Cinquanta Sfumature. Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei panni di Christian Grey e Anastasia Steele in Cinquanta Sfumature di Rosso, il terzo capitolo basato sul fenomeno “Fifty Shades”, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Ampliando gli eventi dei film di successo del 2015 e del 2017 che hanno incassato quasi 950 milioni di dollari a livello globale, il nuovo capitolo arriva per San Valentino 2018.

Il rilascio del 9 febbraio 2018 vede la partecipazione di Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, Brant Daugherty, con Kim Basinger e Marcia Gay Harden. Cinquanta Sfumature di Rosso è diretto da James Foley (Fear, House of Cards), regista dell’ultimo film della saga e ancora una volta prodotto da Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi, al fianco di E. L. James, autrice dei romanzi da cui è tratta la sensuale saga cinematografica. La sceneggiatura è di Niall Leonard, tratto dal nuovo romanzo della James.

Christian e Ana sono finalmente sposi. Tuttavia la vita di Ana viene minacciata quando il suo ex capo, Jack Hyde, giura vendetta per essere stato licenziato dalla casa editrice presso cui lavorava accanto alla ragazza. Nel frattempo anche Elena torna a perseguitare Christian e rende la vita della coppia molto più complicata.

