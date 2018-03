Cinquanta sfumature di Rosso, 10 cose sul capitolo finale

L’8 Febbraio arriva nelle sale italiane Cinquanta Sfumature di Rosso, l’ultimo film del franchise sensuale e piccante ispirato ai romanzi di E.L. James. Dakota Johnson e Jamie Dornan tornano nei panni di Anastasia Steele e Christian Gray per raccontare l’ultima parte di una storia d’amore insolita che vive di romanticismo e una provocante sensualità. I due si sposano e cominciano ad affrontare la quotidianità insieme, dalla luna di miele al figlio in arrivo, ma non è tutto oro quel che luccica e qualcuno minaccia la loro unione, introducendo in questo nuovo film una dose di azione, suspance e mistero. Di seguito vi sveliamo dieci curiosità da sapere prima di andare al cinema a vedere Cinquanta Sfumature di Rosso.

Il Capitolo Finale

Mentre alcuni franchise ispirati a libri di successo hanno cercato di allungare il finale dividendolo in due film (ad esempio The Hunger Games, Harry Potter, Twlight), Cinquanta Sfumature si ferma a tre film in totale. È difficile credere che saluteremo per sempre Christian e Ana, ma tutte le cose finiscono prima o poi. Chiunque abbia letto i libri sa che questa serie finirà con molta suspense e un vero big bang. Cinquanta Sfumature di Rosso è molto più ricco di azione rispetto agli ultimi due capitoli. Inoltre ci sono molte sorprese in serbo per gli spettatori, per un finale difficile da dimenticare.

La vita matrimoniale di Christian e Ana

Come sapete già se avete visto l’ultimo film, Anastasia ha accettato la proposta di matrimonio di Christian in Cinquanta Sfumature di Nero. In questo ultimo capitolo vediamo che i due devono adattarsi alla vita matrimoniale, il che non sembra dispiacergli. La loro è una vita di lusso e ricchezza, ma quando si vive la loro storia completa sullo schermo, ci si rende conto che il lieto fine potrebbe essere molto lontano. Volti del passato, così come la natura dominante di Gray, possono mettere in pericolo i loro sogni per una vita serena e “normale”.

Scene alla James Bond

Ci sono molte immagini di Cinquanta Sfumature di Rosso che ci ricordano un film di James Bond. A differenza degli ultimi due film infatti, questo si allontana dal franchise nel suo insieme e propone molte scene ricche di azione. Per esempio la scena di Christian Gray che cammina a torso nudo sulla spiaggia, seguita da lui e Anastasia coinvolti in un inseguimento in auto. Il cattivo James Hyde è Eric Johnson, che si vede nel nuovo trailer.

Scene sensuali

Non che sia sorprendente. Il franchise di Cinquanta Sfumature è noto soprattutto per le piccanti scene di sesso. Ma puoi sicuramente aspettarti di più in questo film. Non mancheranno momenti romantici, ma anche incontri espliciti tra i due protagonisti. Molte scene hot coinvolgenti con Anastasia e Christian e non solo.

Ana è incinta

Anche se la notizia è già nota, molti sono ancora sorpresi nel sentire che Ana aspetta un bambino. Il nuovo trailer pubblicato all’inizio di questo mese, mostra Anastasia che riceve la notizia nello studio medico: “Sembra che tu sia incinta, signora Gray”. Naturalmente la risposta di Ana è una sorpresa. Christian le ha fatto la proposta e si stanno per sposare, quindi la prossima cosa in programma sono i bambini. Ma è ancora difficile immaginare come sarà un piccolo Gray. Prenderà le perversioni del padre o sarà più dolce e romantico come la madre?

Il ballo

Abbiamo assistito a molte scene romantiche tra Ana e Christian, ma i momenti dolci e teneri sono pochi tra loro. Ecco perché tutti si sono emozionati quando hanno visto una clip in cui Ana e Christian sono mano nella mano per il loro primo ballo insieme come marito e moglie. Da queste immagini in anteprima è possibile vedere anche il vestito da sposa di Ana, da sogno. Tornando al ballo questo sarà uno di quei momenti rari e teneri che non vediamo molto spesso nei film di Cinquanta sfumature.

Il terrorismo durante le riprese in Francia

Ore prima che un camion arrivasse dritto in mezzo alla folla per il giorno della Bastiglia a Nizza, uccidendo 84 persone e ferendone 120, il cast e la troupe del film stavano girando nello stesso luogo. È stata un’enorme tragedia e senza dubbio molto spaventosa per la troupe. “La produzione ha confermato che tutti quelli che lavorano nel Sud della Francia stanno bene” ha scritto il produttore Dana Brunetti in un messaggio su Facebook. ‘‘Grazie per i messaggi e le preoccupazioni di tutti. Un altro giorno triste per la Francia e per il mondo“ha aggiunto Eloise Mumford, che interpreta la migliore amica di Anastasia, Kate, su Instagram.

Cinquanta Sfumature di Rosso è fedele al libro

Nel complesso Cinquanta Sfumature di Rosso non si allontana dalla storia originale nella sua nuova forma. È molto simile al libro, il che è una buona cosa. È sempre fastidioso quando gli sceneggiatori cambiano troppo la storia originale. C’è una ragione per cui il libro è stato così popolare e perché mai dovrebbero cambiarlo? La buona notizia su Cinquanta Sfumature di Rosso è che non è troppo diverso dal romanzo e questo è un grande vantaggio. Da quello che abbiamo visto nei trailer, questo capitolo finale del franchise sarà fantastico. Non vediamo l’ora di vederlo sugli schermi del cinema.

Non tutto va bene

Dopo che Ana scopre di essere incinta lo dice a Christian, ma non è molto contento della notizia. In realtà lui la accusa di essere rimasta incinta di proposito e parte. La mattina dopo torna a casa ubriaco, dichiarando che Anastasia preferirà il loro bambino a lui. Indirettamente Christian le suggerisce anche di abortire, ma Ana rifiuta l’idea e gli grida che sicuramente preferirà il bambino a lui perché è quello che fanno i genitori. Fortunatamente alla fine tutto funziona alla perfezione. Mentre Christian è nervoso all’idea di diventare padre, sa quanto sia importante il bambino per Ana e si organizzano per affrontarlo insieme.

Lieto fine in pericolo

Possono essere sposati ma ciò non significa che tutto sia perfetto e privo di problemi nel mondo di Ana e Christian. In questo nuovo film i problemi sono molti, come l’ex capo di Ana in cerca di vendetta e l’ex amante di Christian, Elena Lincoln, che torna a causare guai. Non sarà facile per la coppia restare unita. Ci sarà anche un rapimento e un grave incidente stradale nel mezzo, quindi la trama è davvero pericolosa ed eccitante come sembra.

