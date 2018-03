Christian Bale says he's been eating "lots of pies" to look like former VP Dick Cheney for upcoming film #VarietyStudio presented by @att pic.twitter.com/kc6jxINLZZ — Variety (@Variety) 12 settembre 2017

Christian Bale irriconoscibile al Toronto Film Festival

Christian Bale ha subito molte trasformazioni del corpo durante la sua carriera. Alcune davvero scioccanti come L’Uomo senza Sonno e American Hustle, passando dal mangiare solo una mela e tonno al giorno, per poi rimettersi in forma per il Batman nella trilogia di Christopher Nolan.

Bale si è seduto nello studio di Variety al Toronto International Film Festival per parlare della sua prossima trasformazione come protagonista del biopic su Dick Cheney. L’attore ha detto che per sviluppare il corretto tipo di corpo per quel personaggio ha dovuto guadagnare peso: “ho mangiato un sacco di torte” ha detto.

Il prossimo film è attualmente senza titolo e non sono ancora iniziate le riprese, ma Adam McKay sarà il regista e il film coinvolgerà nel cast anche Steve Carell come il segretario della Difesa Donald Rumsfeld e Amy Adams è pronta ad interpretare Lynne Cheney. Bale e Adams hanno già lavoravato insieme per American Hustle. Richard Bruce Cheney servì nelle amministrazioni di Richard Nixon, Gerald Ford e George H.W. Bush prima di diventare amministratore delegato di Halliburton. È stato VP tra il 2001 e il 2009 sotto George W. Bush ed è stato al centro della politica estera in quanto tale amministrazione ha perseguito le guerre post 9/11 in Afghanistan e Iraq, insieme a programmi di “maggiore interrogatorio” contro i terroristi sospetti.

