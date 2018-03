Chris Hemsworth in lizza per lo spin-off di Men in Black

Chris Hemsworth, il Thor dei cinecomic Marvel, potrebbe essere il protagonista di uno spin-off della saga di Men in Black. L’attore australiano, 34 anni, interpreterà uno dei nuovi agenti della famosa organizzazione segreta, mentre a difendere la Terra dagli attacchi alieni non torneranno né Will Smith né Tommy Lee Jones.

I due attori hanno recitato insieme in tutti e tre i precedenti capitoli del franchise, usciti nel 1997, nel 2002 e nel 2012. A dirigere il film ci sarà F. Gary Gray, già regista di Straight Outta Compton e Fast & Furious 8, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Matt Holloway e Art Marcum, autori del primo Iron Man. Il reboot di Men in Black dovrebbe arrivare nelle sale americane il 17 maggio 2019. Vi terremo aggiornati con ulteriori dettagli.

