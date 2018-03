Chiamami col tuo nome: Luca Guadagnino conferma il sequel

Chiamami col tuo Nome, il capolavoro di Luca Guadagnino tratto dal romanzo di André Aciman, ha vinto un Oscar per la miglior sceneggiatura non originale (andato a James Ivory). Il regista siciliano ha confermato a USA Today, sul red carpet degli Academy Awards, che lui e lo scrittore sono al lavoro sul sequel. “Sto pensando alla storie insieme ad André. Sarà ambientata cinque o sei anni dopo, perciò quasi nel 1990. Sarà un nuovo film, con dei toni diversi”. Nel sequel di Chiamami col tuo nome la location si sposterà dall’Italia all’America, visto che i due protagonisti (interpretati ancora una volta da Timothée Chalamet e Armie Hammer) se ne andranno in giro per il mondo.

