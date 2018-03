Chiamami col tuo Nome, la corsa italiana all’Oscar

Dopo l’anteprima assoluta al Sundance Film Festival 2017, Chiamami col tuo Nome conquista Hollywood con ben quattro nomination, che fanno ben sperare per il cinema italiano. Dietro la macchina da presa di questo dramma raffinato e passionale c’è Luca Guadagnino, il regista siciliano che, dopo A Bigger Splash, torna a lavorare con un cast internazionale. Armie Hammer e Timothèe Chalamet sono i protagonisti di una storia d’amore omosessuale in un’ estate italiana degli anni ’80. Elio è un giovane ragazzo riservato che trascorre le vacanze con la famiglia, tra un tuffo in mare, uscite con gli amici e momenti romantici in compagnia di una sua coetanea. L’arrivo di Oliver, un americano affascinante che deve assistere il padre di Elio, professore universitario, per terminare la sua testi post dottorato, sconvolge gli equilibri dando vita ad un rapporto intenso e travolgente, fatto di sguardi, parole e sensualità.

Il giovane attore Timothèe Chalamet è stato candidato come Migliore Attore Protagonista ai prossimi Oscar 2018. Qualcuno forse lo ricorda come figlio di Matthew McConaughey nel film Interstellar di Christopher Nolan o al fianco di Christian Bale nel recente western Hostiles, presentato in anteprima al Festival di Roma 2017, tuttavia Chalamet ha colpito la critica e, a quanto pare, anche l’Academy per questo personaggio fragile e passionale alle prese con il primo vero amore. Il lavoro sulla scena a stretto contatto con Armie Hammer, ha sicuramente confermato il suo talento, ma lo ha anche messo a dura prova per una serie di situazioni emotivamente importanti e profonde da gestire. Chiamami Col Tuo Nome è stato nominato anche come Miglior film, anche se qui la sfida è dura vista la presenza di cavalli di razza come La Forma dell’Acqua di Guillermo Del Toro, The Post di Steven Spielberg e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri che ha già lasciato il segno ai recenti Golden Globes.

Il film di Guadagnino è ispirato all’omonimo romanzo di Andrè Aciman, adattato per il cinema da James Ivory, nominato quindi ai prossimi Oscar per la sceneggiatura non originale. Il regista di Camera con Vista e Quel che Resta del giorno, giunto all’età di 89 anni, potrebbe ottenere l’ambita statuetta per questa sua collaborazione internazionale. Infine “Mistery of Love” di Sufjan Stevens è stata candidata come Migliore Canzone.

Queste quattro nomination per Chiamami col tuo Nome includono quindi l’Italia nella corsa agli Oscar 2018, anche se la lavorazione del film coinvolge vari paesi. Non ci resta che aspettare il 4 Marzo 2018 per seguire in diretta da Los Angeles la Notte degli Oscar giusta alla 90° edizione e tifare Guadagnino!

Commenta

Commenti