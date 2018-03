Carey Mulligan detective in Collateral, miniserie in arrivo su Netflix

Collateral è la nuova mini serie in 4 parti che verrà trasmessa sulla piattaforma Netflix a partire dal 9 marzo, e che vede protagonista Carey Mulligan, ecco il full trailer ufficiale.

L’attrice di Drive è l’ultimo grande nome ad apparire in una serie di Netflix , un nuovo dramma che ha originariamente debuttato su BBC Two. Sopra, il trailer di Collateral mette in scena il mistero centrale dello show: l’omicidio di un fattorino di pizza.

La Mulligan vestirà i panni di una detective chiamata a risolvere l’omicidio di un garzone che consegna pizze a domicilio ucciso a South London. La detective si troverà tra le mani un caso molto più complicato ed esplosivo di quanto inizialmente pensato, una cospirazione che coinvolge un traffico di esseri umani.

Collateral è firmato da David Hare (The Hours, The Reader) e diretto da S.J. Clarkson (Orange is the new black, Vinyl, The Defenders, Jessica Jones)

