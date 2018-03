Cable si presenta nel nuovo Trailer italiano di Deadpool 2

La 20th Century Fox ha ufficialmente rilasciato il nuovo trailer italiano per Deadpool 2, in uscita nelle sale per il 16 maggio 2018. In questo nuovo video conosciamo finalmente Cable (Josh Brolin)

Una nuova avventura per il supereroe più chiacchierone e senza peli sulla lingua dei fumetti Marvel, Deadpool. In “Deadpool 2” oltre ai protagonisti mutanti del primo film come Colosso e Testata Mutante Negasonica, entreranno in scena altri personaggi con poteri straordinari come Domino, Black Tom Cassidy e Cable, che per molti versi viene visto come l’opposto dell’eroe mascherato di rosso. Il ritorno dell’irriverente Deadpool, più sboccato che mai segna ancora una volta la voglia della 20th Century Fox di diversificarsi dall’Universo Cinematografico Marvel.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, Deadpool è la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

