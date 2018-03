Brad Pitt e Leonardo Di Caprio nel nuovo film di Tarantino

Brad Pitt (Il curioso caso di Benjamin Button) si unirà a Leonardo DiCaprio (Inception) nel cast del nuovo film di Quentin Tarantino, intitolato per il momento C’era una volta a Hollywood, secondo THR. Il film della Sony Pictures uscirà nelle sale il 9 agosto 2019.

Ambientato a Los Angeles nell’estate del 1969, il film si concentra su un attore televisivo di sesso maschile che ha avuto molto successo e sta cercando un modo per entrare nel mondo del cinema. Il suo compagno – che è anche la sua controfigura – sta cercando di fare la stessa cosa. L’orribile omicidio di Sharon Tate e di quattro suoi amici del culto dei seguaci di Charles Manson fa da sfondo alla storia principale. Brad Pitt ha lavorato già con Tarantino per il film Bastardi Senza Gloria, mentre Leonardo DiCaprio ha recitato nel suo Django Unchained. Pitt è anche conosciuto per aver recitato ne Il curioso caso di Benjamin Button, Mr. & Mrs. Smith, L’Esercito delle 12 Scimmie, Moneyball e World War Z.

La data di uscita del film segnerà il 50° anniversario dell’assassinio di Sharon Tate e di altri quattro giovani il 9 agosto 1969.

