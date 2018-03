Borderland, Jamie Dornan e Sam Claflin in un thriller

IMR International ha annunciato oggi che il candidato ai BAFTA Jamie Dornan (La trilogia di Cinquanta Sfumature, The Fall) e Sam Claflin (Io Prima di Te, The Hunger Games: Catching Fire) si uniranno al cast del thriller d’azione di Brian Kirk (Game of Thrones, Luther), Borderland.

Ambientato nella Londra degli anni ’70, Borderland è un thriller ricco di suspance e adrenalina, sulla scia di Heat – La Sfida di Michael Mann. Dopo che sua moglie viene uccisa accidentalmente in Irlanda, un membro dell’IRA assume una Active Service Unit nella capitale inglese la cui missione è di portare caos e distruzione. Il protagonista invece è determinato a dare la caccia all’assassino di sua moglie, un capitano della SAS.

L’adattamento è stato scritto da Ronan Bennett (Public Enemies), e sarà prodotto da Chris Coen (L’infanzia di un capo, Funny Games) sotto la bandiera di Unanimous Entertainment, Rebecca Brown (In the Dark) e Alan Moloney (Mary Shelley, Siege of Jadotville) per Parallel Film Productions. Le riprese dovrebbero iniziare in estate tra Dublino e Londra. IMR International presenterà il progetto agli acquirenti internazionali a Berlino.

