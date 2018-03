Ben Affleck nell’infanzia di Jimmy Kimmel

Prima di assistere alla premiere mondiale della Warner Bros. del film Justice League, Ben Affleck è stato ospite al Jimmy Kimmel Live per debuttare in un’altra squadra di supereroi: The Terrific Ten. Basato sulla creazione di fumetti infantili di Kimmel, e diretta nientemeno che da J.J. Abrams, il film The Terrific Ten include Matt Damon, Jennifer Aniston, Zach Galifianakis, Jason Bateman, Will Arnett, Cousin Sal, Jon Hamm, Shaq, Ty Burrell, Billy Crudup, Jake Tapper e Wanda Sykes. Puoi vedere l’anticipazione nel video qui sopra.

In Justice League Ben Affleck è Batman, Henry Cavill Superman, Amy Adams veste i panni di Lois Lane, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller nei panni di The Flash, Jason Momoa come Aquaman, Ray Fisher come Cyborg. Incoraggiato dalla fede ripristinata dell’eroe nell’umanità ed ispirato dall’ atto disinteressato di Superman, Justice League vede Bruce Wayne chiedere l’aiuto del suo alleato nuovo, Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più forte. Insieme, Batman e Wonder Woman lavorano rapidamente per trovare e reclutare una squadra di metaumani per contrastare questa minaccia appena risvegliata. Ma, nonostante la formazione di questa lega di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash – potrebbe già essere troppo tardi per salvare il pianeta da un assalto di proporzioni catastrofiche.

Diretto da Zack Snyder (Batman v Superman: Dawn of Justice), la sceneggiatura è di Joss Whedon e Chris Terrio da una storia di Snyder e Terrio. Whedon è direttore della fotografia per il sequel. Justice League è prodotto da Charles Roven, Deborah Snyder, Jon Berg e Geoff Johns. I produttori esecutivi sono Jim Rowe, Wesley Coller, Curt Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.

