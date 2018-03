Armie Hammer, 5 cose che forse non sai sull’attore

L’attore Armie Hammer ha iniziato a recitare nel ruolo dei gemelli Winklevoss nel film del 2010 The Social Network. I suoi ruoli principali sul grande schermo poi sono stati in The Lone Ranger e The Man di U.N.C.L.E., ma il personaggio che interpreta nel dramma Chiamami col tuo Nome in arrivo nelle sale italiane il 25 Gennaio 2018 ha conquistato pubblico e critica. Dal debutto al Sundance Film Festival, il film è stato classificato come un possibile candidato all’Oscar e racconta una storia d’amore e amicizia, sullo sfondo della riviera ligure nella calda estate del 1988. Nonostante la sua giovane età, il diciassettenne Elio (Timothée Chalamet), si dimostra un musicista colto e sensibile, più maturo e preparato dei suoi coetanei. Figlio di un professore universitario che ogni anno ospita uno studente straniero impegnato nella stesura della tesi di post dottorato, Elio attende nella villa di famiglia l’arrivo di un nuovo allievo di suo padre. A risalire il vialetto per trascorrere le vacanze estive nella tenuta Perlman è il giovane Oliver (Armie Hammer) un ventiquattrenne statunitense bello e affascinante. I suoi modi disinvolti colpiscono immediatamente l’adolescente impacciato, che comincia ad affacciarsi all’amore. Gli incontri tra i due giovani sono permeati da un’intensità unica e palpabile: tra lunghe passeggiate, nuotate e discussioni, nasce tra loro un desiderio travolgente e irrefrenabile.

1. Viene da una famiglia benestante

Hammer (il cui nome completo è Armand Douglas Hammer) è il pronipote del magnate russo-ebreo Armand Hammer. Il suo nome di famiglia è un punto di riferimento in tutta l’area di Los Angeles, ma egli sostiene che, nonostante le sue origini benestanti, non è cresciuto al di fuori della realtà. In un’intervista con The Hollywood Reporter Hammer ha descritto la consapevolezza di se stesso mentre cresceva: “Abbiamo avuto modo di vivere in posti incredibili. Avevamo tante cose, andavamo in giro in macchine davvero belle, ma allo stesso tempo, se avessimo rotolato giù dalla finestra, mia madre avrebbe detto: “Stai sprecando l’aria condizionata!”

2. È consapevole del suo modo di ballare

In Chiamai col tuo Nome Hammer è stato costretto ad uscire dalla sua zona di comfort in vari modi, ma una scena in particolare lo ha spaventato: una scena in cui balla da solo. In un video ora virale del film, Hammer balla come se nessuno lo stesse guardando e ha eliminato alcune mosse di danza adorabilmente goffe. Hammer ha descritto il suo stile di danza a Vulture dicendo “Quando ballo penso di essere davvero tremendo, e tutti intorno a me lo sanno perché sono il ragazzo più alto sulla pista da ballo molto spesso”.

3. È un grande fan del Titanic

Hammer ha trascorso gran parte della sua infanzia nelle Isole Cayman in una casa in cui la televisione era vietata, ma gli è stato permesso di andare al cinema locale. È lì che ha trovato il suo amore per i film, in particolare per Titanic. “Quando Titanic è uscito lo hanno messo su entrambi gli schermi per mesi” ha ricordato Hammer a The Hollywood Reporter. “Probabilmente l’ho visto sei o sette volte.”

4. È “innamorato” di Luca Guadagnino

Hammer ha parlato con Vulture dell’ intensa esperienza sul set di Chiamami col tuo Nome e ha descritto il rapporto speciale che ha avuto con il regista del film, Luca Guadagnino. “Onestamente penso di essermi innamorato di Luca” ha confessato Hammer. Guadagnino ha fatto eco ad un sentimento simile, affermando che è il tipo di legame che cerca di formare mentre realizza i film. “Per me fare un film è davvero come creare una famiglia” ha detto. “Ho un legame molto profondo con le persone con cui giro i film, dove mi innamoro letteralmente e costantemente di tutti loro. A volte questo flusso emotivo può essere molto intenso. Molto! Com’era con Armie. E poi può essere molto complicato“.

5. Lui e sua moglie sono stati amici per tre anni prima di mettersi insieme

Hammer e sua moglie Elizabeth Chambers sono stati presentati per la prima volta dal loro comune amico Tyler Ramsey, ma non hanno subito avuto un rapporto romantico. La Chambers aveva già un fidanzato e Hammer ha detto a THR di aver trovato il periodo di amicizia di tre anni “incredibilmente liberatorio”. L’attore ha elaborato ulteriormente gli inizi della loro relazione e come alla fine sia passato a qualcosa di più. “Ci avvicinammo, finché un giorno le dissi: Devi rompere con il tuo ragazzo per poter uscire con me“.

