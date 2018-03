Aquaman filming on the Gold Coast: A camel handler has been injured on set at Currumbin Beach. https://t.co/Nxr0QeS9nr #7News pic.twitter.com/wjmazV1Jl7 — 7 News Gold Coast (@7NewsGoldCoast) 20 ottobre 2017

Aquaman, nuove foto e video dal set del film con Jason Momoa

Mentre la produzione del film Aquaman continua, arrivano online nuove foto e un video dal set che mostrano Jason Momoa e Amber Heard nei pressi dell’Oceano e sulla riva nei costumi dei loro personaggi.

Un’icona da oltre 75 anni, Aquaman è conosciuto dagli appassionati di DC Comics come il governatore di Atlantide che si impegna anche a proteggere l’intero mondo, sia in terra che in mare. Le riprese sono attualmente in corso sulla Gold Coast del Queensland, in Australia, con molte scene girate presso il Village Roadshow Studios. Le riprese avranno luogo anche in Terranova, Sicilia e Tunisia nei prossimi giorni.

Il cast di Aquaman include Jason Momoa come il protagonista principale, Amber Heard come sua moglie Mera, Willem Dafoe come Nuidis Vulko, Temuera Morrison come Tom Curry, Dolph Lundgren come Nereus, Yahya Abdul-Mateen II come Black Manta, Ludi Lin Murk, Patrick Wilson come Orm / Ocean Master, vincitore di Academy Award Nicole Kidman come Atlanna e Michael Beach come Jesse Kane.

Diretto da James Wan da uno sceneggiatura di Will Beall, Geoff Johns e Wan, il film viene prodotto da Peter Safran, con Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns, produttori esecutivi. Aquaman arriva al cinema il 21 dicembre 2018.

