Iniziate le riprese di Animali Fantastici e Dove Trovarli 2

Iniziano oggi le riprese del nuovo Animali Fantastici e Dove Trovarli 2, una nuova avventura del magico mondo di J.K. Rowling, secondo dei cinque film della serie spin-off di Harry Potter. Il film ancora è senza titolo, ma al timone c’è il regista David Yates. Il vincitore del Premio Oscar Eddie Redmayne (La Teoria del Tutto) ancora una volta vestirà i panni del magico Newt Scamander, accanto a Katherine Waterston come Auror Tina Goldstein, Alison Sudol come sua sorella Queenie Goldstein, e Dan Fogler come Jacob Kowalski, l’unico No-Mag del film.

Il candidato dell’Oscar Johnny Depp, che è stato presentato brevemente alla fine del primo film come Gellert Grindelwald, sarà il potente mago del secondo capitolo. Il candidato all’Oscar Jude Law assume il ruolo di Albus Silente – uno dei personaggi più amati delle storie di J.K. Rowling – decenni prima che diventasse Capo di Hogwarts. Zoë Kravitz è Leta Lestrange, che è stata scoperta in una foto come una donna del passato di Newt; Callum Turner è il famoso Teseo Scamander, un eroe di guerra e fratello maggiore di Newt; e Claudia Kim è una giovane donna che incontriamo per la prima volta.

J.K. Rowling ha scritto la sceneggiatura del film che si apre nel 1927, pochi mesi dopo che Newt ha contribuito a svelare e catturare l’infame Gellert Grindelwald. Tuttavia, come ha promesso di fare, Grindelwald ha subito una sconfitta drammatica e sta raccogliendo più seguaci tra i suoi maghi. L’unico che potrebbe essere in grado di fermarlo è il mago che una volta ha chiamato il suo più caro amico, Albus Silente. Ma Silente avrà bisogno dell’aiuto del mago che aveva già annientato Grindelwald, suo ex studente Newt Scamander. L’avventura riunisce Newt con Tina, Queenie e Jacob, ma la sua missione proverà anche la loro fedeltà mentre affrontano nuovi pericoli, in un mondo magico sempre più pericoloso e diviso.

Il film espande il mondo magico, spostandosi da New York a Londra e Parigi. Ci sono anche alcune storie curiose e sorprendenti per i fan dei libri e della serie cinematografica di Harry Potter. Il cast include anche William Nadylam come un mago chiamato Yusuf Kama; Ingvar Sigurdsson come Grimmson; Ólafur Darri Ólafsson come Skender, che gestisce il circo magico; e Kevin Guthrie come Abernathy, che abbiamo incontrato come capo di Tina e Queenie a MACUSA (Congresso magico degli USA). David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram producono il film, con Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat e Danny Cohen come produttori esecutivi.

Collaborano con Yates dietro le quinte i gruppi creativi guidati dal regista Philippe Rousselot (A River Runs Through It) vincitore dell’Oscar; il designer di produzione Stuart Craig, tre volte premio BAFTA Mark Day, Tim Burke, designer di costumi Oscar Colleen Atwood. La nuova avventura è stata girata negli Warner Bros. Studios di Leavesden, gli stessi di Harry Potter. Presentato il 16 novembre 2018, il film sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.

