American Horror Story: Cult, il nuovo trailer è arrivato!

FX ha lanciato il trailer completo di American Horror Story: Cult, che è possibile vedere nel player qui sopra. I personaggi di AHS: Cult sono interpretati da Billy Eichner come Harrison Wilton, Alison Pill come Ivy Mayfair-Richards, Billie Lourd come Winter Anderson, Cheyenne Jackson come il dottor Rudy Vincent e Colton Haynes come Detective Samuels. Sarah Paulson, Evan Peters, Emma Roberts e Adina Porter.

I creatori della serie Ryan Murphy e Brad Falchuk sono stati premiati e torneranno questo autunno per FX. La sesta stagione, American Horror Story: Roanoke, ha recentemente ricevuto quattro nomination agli Emmy Award per acconciatura, trucco e le categorie di editing del suono. Il franchise AHS ha ricevuto 28 nomination Emmy e quattro vittorie per le sue sei stagioni precedenti. È prodotto da Twentieth Century Fox Television.

American Horror Story è stato rinnovato per altre due stagioni a gennaio e la serie sarà presentata in anteprima negli Stati Uniti il 5 settembre 2017 su FX.

Commenta

Commenti