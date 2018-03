A quiet place, il trailer dell’horror silenzioso con Emily Blunt

John Krasinski è stato oggi ospite del The Ellen Show dove ha presentato il nuovo trailer del suo prossimo film horror, A Quiet Place. Interpretato da Krasinski e Emily Blunt, marito e moglie nella vita reale, A Quiet Place dovrebbe arrivare al cinema la prossima Primavera 2018.

Nel thriller horror moderno una famiglia di quattro persone deve vivere la propria vita in silenzio, poichè misteriose creature che cacciano i suoni minacciano la loro sopravvivenza. Se ti sentono, ti danno la caccia.

Queste misteriose forze soprannaturali attratte dal suono sono emerse e stanno attaccando in tutto il mondo. La famiglia deve ora nascondersi e vivere nel silenzio in una fattoria isolata e abbandonata per sopravvivere, evitando ogni rumore e comunicando nella lingua dei segni.

Il film infatti ha i dialoghi ridotti al minimo, perché il silenzio è sinonimo di sopravvivenza. Noah Jupe (Suburbicon, Wonder) e Millicent Simmonds (Wonderstruck) completano il cast.

Prodotto da Michael Bay (Transformers) e dai suoi partner Platinum Dunes Andrew Form e Brad Fuller (Ouija, The Purge, Texas Chainsaw Massacre), da una sceneggiatura di Bryan Woods & Scott Beck che è stata riscritta da Krasinski. Paramount Pictures porterà A Quiet Place al cinema il 6 aprile.

