10 star che hanno rifiutato di fare un cinecomic

Non tutti vogliono fare un film di supereroi. Ci sono attori infatti che cercano di stare lontani dagli universi Marvel e Dc Comics, mentre altri abbandonano i cinemcomics perché non si allineano con la loro visione. A volte la loro fitta agenda li impedisce di accettare questo tipo di film. Insomma ci sono varie ragioni per cui questi dieci attori che vi mostriamo di seguito non hanno interpretato un supereroe o un altro personaggio all’interno di questo mondo.

Matt Damon – Daredevil

Ecco cosa Matt Damon ha detto a Peter Travers per rifiutare il ruolo di Daredevil sul grande schermo: “Passo”. “Non amavo la sceneggiatura e non conoscevo il regista…Quindi ho solo cercato di lasciare da parte la mia emozione. Ben è più un tipo emotivo, e così ha accettato il ruolo” ha spiegato l’attore di The Martian.

Emily Blunt – Vedova Nera

Emily Blunt ha rifiutato il ruolo della Vedova Nera perché: “Di solito le parti femminili in un film di supereroi non hanno molta voce in capitolo: sono le fidanzate di turno che stanno lì mentre gli uomini vanno in giro per salvare il mondo. La parte non era molto buona e il periodo non era quello giusto, ma sono aperta a qualsiasi genere di film se la parte è interessante, divertente e diversa, una sfida in qualche modo. Mi piacerebbe fare un cinecomic o un film di fantascienza. Ho fatto Looper perché era così originale e mozzafiato. L’aspetto del viaggio nel tempo è solo un contesto per visitare questo mondo surreale, dove devi espiare qualcosa e cerchi di essere più di quanto tu sia stato in passato“.

Josh Hurtnett – Superman

In un’intervista a GQ, Josh Hurtnett ha rivelato: “Spider-Man è stato qualcosa di cui abbiamo parlato. Batman un’altra. Ma in qualche modo sapevo che quei ruoli avevano potenziale per definirmi, e non l’avrei voluto. Non volevo essere etichettato come Superman per il resto della mia carriera. Forse avevo solo 22 anni, ma ho visto il pericolo. A quel tempo non andavo molto d’accordo con il mio manager e gli agenti, e cercavo di capire a chi dare la colpa. Ma siamo arrivati al punto in cui nessuno di noi è stato in grado di lavorare più insieme“.

Joaquin Phoenix – Doctor Strange

Joaquin Phoenix ha rivelato il motivo per cui ha rifiutato il ruolo del Dottor Strange a Timeout London: “Quando ero più giovane ero probabilmente un po’ snob sull’assumere ruoli blockbuster. Ma sono migliorato da allora. Ho provato a fare dei cinecomic, ma poi c’erano troppi requisiti che andavano contro i miei istinti per carattere. Sono un attore viziato. Non ho mai dovuto fare dei compromessi. Non ho ancora incontrato un regista adatto che mi facesse innamorare del personaggio”.

Jessica Chastain – The Wasp/Maya Hansen

Jessica Chastain ha pubblicato su Facebook il motivo per cui non ha potuto fare Iron Man 3: “Mi dispiace dire che Iron Man 3 non abbia funzionato. Il mio calendario era pieno. La stampa ha annunciato il mio possibile coinvolgimento nel film troppo presto. So che molti volevano che fossi coinvolta e mi dispiace tanto deluderli. Speriamo che in futuro avrò un altro film Marvel in programma. Shane Black e tutti i membri del team Iron Man 3 sono davvero meravigliosi. Sono molto entusiasta di vedere il film quando uscirà”.

Olivia Wilde – Gamora

Olivia non ha mai rivelato il motivo per cui non ha fatto Gamora in “Guardiani della Galassia“, quindi non sapremo mai di sicuro quale sia il motivo del suo rifiuto. Ciò che sappiamo è che il ruolo in ultima analisi è andato a Zoe Saldana.

Jake Gyllenhaal – Rick Flagg

Ancora non sappiamo perché Jake ha passato il ruolo di Rick Flagg. Una volta che Tom Hardy non è riuscito a fare il film, abbiamo appreso che la Warner Bros. ha provato a proporre il film a Gyllenhaal. In definitiva poi il ruolo è andato a Joel Kinnaman.

Mel Gibson – Odino

Ecco quello che Mel Gibson ha detto al The Guardian quando gli è stato chiesto se gli fosse mai stato offerto un ruolo in un film di supereroi: “Sì, molto tempo fa, volevano che facessi il padre di Thor. Ho avuto più possibilità di una profonda esperienza cinematografica, ma non è andata”.

Pierce Brosnan – Batman

Pierce Brosnan ha rivelato ad ABC News: “Sono andato e ho incontrato Tim Burton per il ruolo di Batman. Ma non potevo davvero prendere la cosa seriamente. Qualsiasi uomo che indossa le mutande al di fuori dei pantaloni non può essere preso sul serio“. “Pensavo fosse uno scherzo! Non fraintendetemi, perché io amo Batman e sono cresciuto con Batman.” ha detto con ironia.

Tom Cruise – Iron Man

La Marvel originariamente voleva che Tom Cruise interpretasse Tony Stark in Iron Man. Erano in corso delle trattative ma Cruise alla fine ha perso interesse per il film e si è allontanato. Non ha semplicemente pensato che fosse un progetto sul quale si sarebbe potuto impegnare al 100%. Tutto è finito poi quando Jon Favreau ha lanciato Robert Downey Jr., che si è rivelato essere il migliore Tony Stark che la Marvel avrebbe potuto ottenere.

