sinossi Tin star - stagione 1

Jim Worth padre di famiglia e capo della polizia, pensa di aver trovato un nuovo equilibrio a Little Big Bear, un’amena quanto sperduta località sulle Montagne Rocciose. In questo posto isolato e bellissimo spera di poter seppellire una volta per tutte il suo passato. La compagnia della sua adorata moglie e dei figli possono aiutare in teoria. Nella pratica i fantasmi del suo passato continuano a perseguitarlo. Quando la compagnia petrolifera guidata dalla misteriosa Miss Bradshaw apre una raffineria, il sogno di serenità si infrange. L’idillio della comunità rurale di Little Big Bear – comunque apparente e fittizio – rischia di essere travolto da droga, prostituzione e criminalità organizzata. Questo evento ha forti ripercussioni anche sulla vita affettiva di Jim. Nel corso della serie, infatti, si verifica l’omicidio di un membro della sua famiglia. La ricerca della verità riguardo questo assassinio misterioso è il filo conduttore di questa storia in cui emergono dettagli sempre più inquietanti sul passato del protagonista. Tra amore e dolore, corruzione e giustiza, vendetta e perdono, Tin Star serie tv racconta una battaglia senza esclusione di colpi tra Jim e i suoi demoni. chiudi

leggi tutto