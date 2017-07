sinossi Pitch

Ginny Baker, una giocatrice forte, bella e talentuosa, (Kylie Bunbury, Under The Dome) scrive la storia dello sport mondiale quando viene chiamata dai San Diego Padres a giocare nella lega professionistica, debuttando come prima pitcher donna nell’olimpo del baseball a stelle e strisce. Fra le pressioni costanti dei media che la considerano solo un espediente per vendere biglietti e i desideri di un padre esigente (Michael Beach, Sons Of Anarchy), dovrà anche affrontare i pregiudizi di un mondo ipercompetitivo e da sempre esclusivamente maschile. Al momento del suo debutto nella Major League, Ginny indossa con orgoglio il numero 43 sulla sua maglia. Numero non casuale e ispirato al 42 reso celebre da Jackie Robinson, il primo giocatore afroamericano a debuttare nel massimo campionato di baseball. Sicuramente una delle fonti d’ispirazione maggiori nella serie e di cui Ginny rappresenta una sorta di alter-ego femminile. Durante la sua avventura, Ginny potrà contare sull’aiuto di Mike Lawson (Mark-Paul Gosselaar, NYPD Blue, Bayside school), capitano e star della squadra e di Amelia Slater (Ali Larter, Legends), la sua fidata agente. Insieme affronteranno un percorso non solo di crescita sportiva ma di difesa e rappresentanza di tutte le donne che ogni giorno combattono per essere rispettate. Escluso il campionato principale, altre donne hanno tentato in passato la strada del baseball professionista. chiudi

