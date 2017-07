sinossi Ozark

La storia è quella di Marty Byrde (Jason Bateman, anche regista), consulente finanziario in un fondo di investimenti indipendente, fondato insieme all’amico di sempre Bruce. Vite tranquille e un lavoro che sembra portarli verso una ricchezza sempre più grande. Peccato che tutto il loro business sia basato sul riciclaggio di denaro sporco e che il boss del cartello della droga per cui lavorano si accorga che stanno rubando soldi. Tutti quelli coinvolti nell’attività vengono eliminati, si salva giusto Marty che ha la brillante idea di dire al boss che è in grado di mettere in piedi un riciclaggio ancora più grande e vantaggioso. Convince il narcotrafficante e così prende moglie (Laura Linney) e figli e da Chicago si trasferisce sul Lago Ozark in Missouri, dove deve costruire la più grande operazione di money laundering della storia. Ovviamente Marty non ha nessun piano in mente, la sua è stata solo la mossa disperata di uno con la pistola letteralmente puntata alla tempia, ma questo è solo un elemento di ulteriore dramma. chiudi

leggi tutto