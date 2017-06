sinossi Orphan black - stagione 5

Serie conclusiva della serie tv, che porterà alla fine delle avventure di Sarah Manning e delle sue sorelle, tutte interpretate da Tatiana Maslany. Nella 5 stagione di Orphan Black ci sarà un attesissimo ritorno, quello di Evelyne Brochu, la scienziata francese Delphine, ex fidanzata di Cosima, che tutti credevano morta, ma che in realtà è stata salvata ed è ancora viva e pronta a tornare per dimostrare il suo amore al clone, come mostrato nelle ultime puntate della quarta stagione. chiudi

