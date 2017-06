La nuova stagione, sarà incentrata sulla rivolta nata dopo la morte di Poussey e si svolgerà nell’arco di tre giorni. Le detenute vedranno le loro vite cambiare per sempre e si faranno coraggio a vicenda per ottenere il rispetto che meritano. chiudi

nome serie ORANGE IS THE NEW BLACK

tit. originale Orange is the new Black

genere Drammatico

stagione 5 /7

n.episodi 13

nazione USA

regia Varii

creatore Jenji Kohan

durata 59'