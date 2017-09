sinossi Mr. mercedes

Ispirata all’omonimo libro di Stephen King,la serie TV sarà suddivisa in 10 episodi, e segue la storia del folle assassino Brady Hartsfield (Treadaway), che schernisce un detective della polizia in pensione, Bill Hodges (Gleeson), con una serie di lettere ed e-mail minacciose.L’ex poliziotto sarà così costretto ad intraprendere una personale crociata per consegnare il killer alla giustizia, prima che colpisca ancora uccidendo decine di innocenti… chiudi

