sinossi Claws - stagione 1

L’attrice comica Niecy Nash interpreta il personaggio principale. Il dramedy della durata di un ora ad episodio segue l’ascesa di cinque diverse addette alla manicure, decisamente infide, che lavorano alla Nail Artisan of Manatee County, dove c’è solamente un’apparenza fatta di pedicure e trattamenti personali, ma sotto la superficie, c’è molto di più di quanto non succeda nel negozio regolare. Al centro della storia c’è la proprietaria del salone Desna, che vive con e ama il suo fratello gemello malato di mente, Dean. Lo staff di Desna comprende la sua migliore amica Jennifer, una ex alcolista, ex festaiola, madre di due figli avuti da precedenti relazioni; Quiet Ann, l’enigmatico autista di Desna, che si occupa anche della sicurezza del salone. Polly, una donna mite che recentemente è stata in prigione per il furto di identità; e Virginia, che non fa alcuno sforzo per nascondere la noia e l’insofferenza per il lavoro. chiudi

leggi tutto