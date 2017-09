sinossi Un appuntamento per la sposa

Michal, un'ebrea ortodossa sulla trentina, viene lasciata dal promesso sposo a tre settimane dal matrimonio. Decide però di non cancellare gli elaborati preparativi per la cerimonia ma di trovare invece un uomo da sposare in esattamente 22 giorni. "Ho la sala, l'abito, la data e 200 invitati" afferma Michal, "non sarà difficile trovare marito". chiudi

leggi tutto