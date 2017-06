sinossi Transformers - l'ultimo cavaliere

Gli Umani e i Transformers sono in guerra, Optimus Prime non c’è più. La chiave per salvare il nostro futuro e nascosta tra i segreti di stato, nell’oscura storia dei Transformers sul nostro pianeta. Un’improbabile alleanza avrà il compito di salvare il nostro pianeta, composta da Cade Yeager, Bumblebee, un Lord inglese e un’insegnante di Oxford. chiudi

