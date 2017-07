sinossi The latin dream

Fernando (Fernando Sosa), famoso ballerino di danze caraibiche e la partner Sharon (Tatiana Bonaguro) formano una coppia imbattibile nel mondo delle competizioni di salsa. Fernando frequenta salotti di classe, incastrato in un'immagine ormai ben consolidata di ballerino modello, schiavo di un'etichetta stilistica d'elite. La sua alta posizione sociale, lo costringe a interpretare con noiosa routine il ruolo del danzatore perfetto e a vivere la sua quotidianità nella costante attesa di una svolta che possa restituirgli entusiasmo e passione. L'incontro casuale con Carolina (Shearley Alicea), ballerina oltreché semplice ragazza di provincia acqua e sapone, gli farà scoprire il lato passionale e spontaneo della danza. Uno stravolgimento inaspettato, che metterà in discussione ogni aspetto della sua vita, ma così a@256;ascinante da fargli riscoprire l'amore per un'arte sincera e il valore delle emozioni vissute in maniera autentica. Fernando a@256;ermerà il suo talento arricchendo le vicende con eccezionali coreogra@257;e. Per la competizione più importante del mondo, non sarà facile battere gli avversari senza scrupoli, ma grazie all'amore tutto sarà possibile... chiudi

leggi tutto