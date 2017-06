sinossi Sword art online: ordinal scale - the movie

Siamo nel 2026 e Kirito, Asuna e i loro amici iniziano a giocare a un nuovo gioco conosciuto come OS-Ordinal Scale che, contrariamente a quelli con cui hanno giocato in precedenza, non si basa su una logica full-immersion ma su un nuovo dispositivo di realtà aumentata chiamato "Augma". Ciò consente a chi vi gioca di rimanere sempre cosciente e vigile.

