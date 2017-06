sinossi Sette minuti dopo la mezzanotte

A Monster Calls è l'adattamento del romanzo "Sette minuti dopo la mezzanotte" di Patrick Ness. La sua trama segue il dodicenne Conor (Lewis MacDougall) che tenta di affrontare la malattia di sua madre (Felicity Jones) e la prepotenza dei suoi compagni di classe fuggendo in un mondo fantastico di mostri e fiabe che esplorano il coraggio, la perdita e la fede. Liam Neeson che interpreta la creatura che intravediamo nel trailer oltre a prestare la voce ha fornito anche una performance in motion capture per dar vita al "mostro" del titolo. chiudi

