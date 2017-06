sinossi Royal opera house: the dream

Il Royal Ballet chiude le celebrazioni per i suoi 70 anni di attività con un programma di opere del coreografo Frederick Ashton: The Dream, tratto dall’opera Un sogno di mezza estate di Shakespeare, Symphonic Variations la prima opera creata dal coreografo per la nuova sede della Royal Opera House a Covent Garden dopo la guerra e Marguerite and Armand, creato nel 1963 per Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn. chiudi

