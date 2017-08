sinossi Polaroid

La storia di Polaroid comincia con due amiche impegnate a rovistare nella soffitta di casa. Mentre saccheggiano uno scatolone pieno di cianfrusaglie inutili, le ragazze si imbattono in una vecchia macchina fotografica pieghevole in ottime condizioni. Una sola fotografia condanna una delle due a una fine orrenda, preannunciata da scricchiolii sinistri, visioni di donne impiccate e pericolose ombre sfuggenti. Tempo dopo, Bird Fitcher , un'adolescente insicura e solitaria appassionata di fotografia, entra in possesso della stessa Polaroid SX-70. Non ci vuole molto a capire che la macchina fotografica, posseduta da una creatura spietata e vendicativa, condanna chiunque venga immortalato nell'istantanea a un destino orribile e inevitabile. chiudi

leggi tutto